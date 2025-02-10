Не мути воду: нутрициолог нашла «эликсир молодости»

|
Стефания Чашина
Стефания Чашина 44 0

Нутрициолог Никитина: соблюдение питьевого режима помогает избегать переедания

Вода не мутит ума: раскрыт эликсир молодости

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Питьевой режим помогает достичь уникальных результатов, если знать некоторые секреты.

Грамотное потребление воды позволяет стабилизировать состояние организма и избавиться от лишнего веса, а также от следов усталости на лице. Об этом рассказала нутрициолог Диана Никитина в беседе с Lenta.ru.

Чтобы достичь наилучшего результата, эксперт наставила придерживаться ряда правил.

Первая рекомендация: отмерить нужное количество жидкости перед употреблением. Здесь необходимо пользоваться формулой: 40 миллилитров на килограмм веса.

Во-вторых, необходимо всегда пить воду при голоде. Истинная потребность в твердой пище сохранится через 15 минут, а ложные позывы стихнут.

Также нужно постараться взять в привычку осушать стакан теплой воды за полчаса до завтрака, обеда и ужина. Вода наполнит желудок и съесть получится меньше.

Все советы, по мнению Дианы Никитиной, способны в корне искоренить проблемы, связанные с фигурой и отеками.

Сложные, особенно на первых порах, указания нутрициолог дополнила полезными деталями, которые могут помочь пить воду с удовольствием.

«Если вам сложно пить обычную воду, попробуйте добавить в нее ломтики лимона, лайма, огурца, клубнику, мяту или розмарин. Это сделает воду более приятной на вкус», — поделилась небольшой хитростью эксперт.

Специалист также призвала отказаться от газированных напитков и сладких соков в пользу чистой воды.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как популярные завтраки вредят организму.

-4° Атмосферное давление 778 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
96.78
-0.50 100.50
-0.72
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:50
Средства ПВО сбили три украинских беспилотника над Крымом и Черным морем
21:43
Вдоль границы Финляндии с Россией пролетел британский самолет-разведчик
21:27
Не мути воду: нутрициолог нашла «эликсир молодости»
21:12
Вылетевший с Пхукета самолет «Аэрофлота» сел в Бангкоке из-за неисправности
21:12
Так выгодней: в чем преимущества образовательного кредита
20:55
Пушкин в метро: Юра Борисов переоделся поэтом и подарил женщинам цветы

Сейчас читают

Британия готова объявить о лидерстве в НАТО и в помощи Киеву вместо США
«У нас есть правило»: певица Ханна раскрыла секрет крепкого брака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Кудесы 10 февраля: как по старым традициям правильно задобрить домового

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год