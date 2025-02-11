«Как бенгальский огонь»: Умаров рассказал об образе Пушкина в фильме «Пророк»

В российский прокат картина выйдет 14 февраля.

Режиссер и сценарист Феликс Умаров ранее известный работой над сериалом «Домашнее поле» в разговоре с корреспондентом 5-tv.ru на премьере фильма «Пророк. История Александра Пушкина» поделился мыслями о кинопроекте.

По словам Умарова, перед зрителями Александр Сергеевич предстанет не только одаренной личностью эпохи, но и живым человеком. Однако и на точную передачу всех деталей судьбы солнца русской поэзии рассчитывать не стоит.

«Это попытка ухватить уникальный дух поэта. Мы ни в коем случае не претендовали на полную историческую достоверность», — уточняет режиссер.

Собеседник видит судьбу писателя весьма с позитивной стороны. Он также привел необычную ассоциацию с тем, как она заиграла в киноленте.

«Пушкин прожил очень яркую, очень светлую жизнь. Она, словно зажглась двести лет назад, и, как бенгальский огонь, ее искры разлетаются до нас», — добавил Умаров.

Образ гения, как считает сценарист, состоит из многих крайне важных аспектов, поэтому все из них не вместились бы в непродолжительный фильм. При этом суть великой личности передать, по мнению Феликса, получилось.

«Нашей основной задачей было ухватить его дух и огонь и перенести на экран», — порассуждал он.

Премьера картины на киноэкранах России запланирована на 14 февраля. Фильм Умарова «Пророк. История Александра Пушкина» расскажет о жизни писателя и поэта золотого века литературы. Он охватит обширный жизненный период гения — от учебы в лицее до смертельной дуэли. Главную роль исполнил актер Юра Борисов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Юра Борисов почтил память Пушкина на премьере фильма о поэте.