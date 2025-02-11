Встречное предложение: Дания хочет купить Калифорнию у США

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Дональду Трампу никогда не нравился этот штат, а вот деньги американский лидер любит.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Craig Lovell; 5-tv.ru

Датская шутка о покупке Калифорнии у Трампа, похоже, выходит из-под контроля. Изначально эта инициатива, была всего лишь саркастическим ответом на стремление американского президента присоединить Гренландию к США.

Датчане напомнили, что Трамп не самый большой поклонник Калифорнии, он враждовал с ее губернаторами много лет. И как бизнесмен якобы может согласиться отдать ее за правильную цену. Была даже названа цифра в триллион долларов.

А сейчас уже больше 200 тысяч жителей проголосовали за то, чтобы Копенгаген сделал официальное предложение Вашингтону. И учитывая, что население Дании чуть меньше шести миллионов человек, получается, покупку Калифорнии уже поддерживают уже четыре процента.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Гренландии планируют провести голосование по вопросу независимости. Сегодня остров экономически зависим от Дании. Местная партия Siumut намеревается применить статью закона 2009 года, которая предоставила Гренландии автономию, в том числе право вести переговоры о полной независимости.

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