ВСУ ударили по картинной галерее и музею в Новой Каховке

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по картинной галерее и городскому музею в Новой Каховке Херсонской области. Об этом сообщил глава администрации населенного пункта Виталий Гура в Telegram-канале.

«Киевский режим беспощадно наносит удары по Новой Каховке. В результате обстрела существенные повреждения коснулись важнейших достопримечательностей города, включая картинную галерею и музей города, а также парк Славы», — написал он.

В результате оказались повреждены кровли зданий, разрушены фасады и заборы, а также выбиты окна. Пострадавших и погибших нет.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что средства противовоздушной обороны сбили три украинских беспилотника над Крымом и Черным морем. А до этого в Краснодаре на крышу многоэтажного дома упали обломки дрона, перехваченного системой ПВО.