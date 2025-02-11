Лолита в знак протеста сорвала юбку на сцене во время концерта в Красноярске

Певица Лолита Милявская во время концерта в Красноярске сорвала с себя элемент одежды прямо на сцене. Видео с места имеется в распоряжении 5-tv.ru.

Лолита вышла на сцену в черном облегающем комбинезоне и пышной юбке. При этом она высказалась по поводу интеллигенции, представители которой, по ее словам, в больших количествах посещают концерты Милявской.

«Люди думают: как корригируется репутация Милявской и интеллигентные люди? Я могу сказать: вообще никак», — отметила она.

Артистка считает, что для них это возможность почувствовать себя лучше. Все-таки, подчеркнула Лолита, иногда важно посмотреть на кого-то причудливого, ведь себе такого поведения они позволить не могут.

«А социум — это всегда замечательно. Он лучше всех знает, что можно, что нельзя: „Не сиди так — ноги расставила“, „Тебе сколько лет? Ты пришла в короткой юбке“. Я все понимаю, я одевалась даже так, как социум требует в 61, чтобы ничего нигде не видно было. Но я чувствую <…>, что вы же не на это пришли», — сказала Лолита и сорвала с себя в этот момент юбку.

Конфликт между Лолитой и краснодарским депутатом

Все началось с того, что 25 января депутат Законодательного собрания Краснодарского края Елена Пензина в Telegram-канале выступила против концертов Лолиты и певицы Дианы Арбениной в Красноярске. После такого заявления Милявская 11 февраля сказала, что все равно прибыла в город. Вместе с тем она предложила Пензиной встретиться на концерте.

«Лучше в глаза мне высказать все претензии, чем тратить время на закулисные обсуждения. Давайте по-мужски один на один», — заявила Лолита в видеообращении в Telegram-канале.

Пензина же ответила, что «по-женски» проигнорирует концерт Лолиты. Прокомментировала депутат свое решение в беседе с 5-tv.ru следующим образом: «Пошлости не место на сцене». По ее словам, того же мнения придерживаются и другие люди. В частности, к Пензиной обращались участники СВО и избиратели с просьбой посодействовать отмене концерта Лолиты в Красноярске. Причиной названа «пропаганда пошлости и вульгарности».

«Мне кажется, если человек в 60 лет не понимает, что хорошо, что плохо, это уже никак не исправишь», — добавила Пензина.

При этом в Томске концерт Лолиты уже отменили. Мероприятие должно было пройти в городском Дворце зрелищ и спорта.

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