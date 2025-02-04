«Побежал прятаться»: Лолита публично обвинила Киркорова в предательстве
Лолита и Филипп Киркоров перестали близко общаться после скандальной вечеринки Ивлеевой
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Дружбе знаменитостей пришел конец после скандальной вечеринки Насти Ивлеевой.
Певица Лолита Милявская в интервью на одном из YouTube-каналов призналась, что потеряла многих близких друзей после скандальной «голой» вечеринки блогера Насти Ивлеевой. Среди теперь уже «бывших» товарищей звезды — Филипп Киркоров.
«Для меня он стал символом предательства. Он был на вечеринке, как и я, но, когда началась буря, первым побежал прятаться», — говорит Лолита.
Певица отметила, что исполнитель хита «Цвет настроения синий» нагло наплевал на близких друзей, пытаясь обелить себя перед общественностью.
Милявская до сих пор тяжело переживает поступок певца, ведь артисты были хорошими друзьями еще с девяностых. Их общение не ограничивалось рабочими моментами: они часто вместе появлялись на публике, поддерживали друг друга в жизни и в карьере. В день рождения Филиппа она писала в личном блоге в соцсетях: «Я люблю тебя не за блестки и костюмы, а за твою настоящую, искреннюю душу». Однако после «голой» вечеринки Лолита больше не видит в Киркорове того человека, с которым она делила лучшие моменты своей жизни.
Ранее 5-tv.ru писал, что Лолита говорила про Настю Ивлееву.
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