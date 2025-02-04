«Побежал прятаться»: Лолита публично обвинила Киркорова в предательстве

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 67 0

Лолита и Филипп Киркоров перестали близко общаться после скандальной вечеринки Ивлеевой

«Предал всех»: Лолита жестко прошлась по Киркорову, отвернувшемуся от нее после

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Вечеринка Ивлеевой

Дружбе знаменитостей пришел конец после скандальной вечеринки Насти Ивлеевой.

Певица Лолита Милявская в интервью на одном из YouTube-каналов призналась, что потеряла многих близких друзей после скандальной «голой» вечеринки блогера Насти Ивлеевой. Среди теперь уже «бывших» товарищей звезды — Филипп Киркоров.

«Для меня он стал символом предательства. Он был на вечеринке, как и я, но, когда началась буря, первым побежал прятаться», — говорит Лолита.

Певица отметила, что исполнитель хита «Цвет настроения синий» нагло наплевал на близких друзей, пытаясь обелить себя перед общественностью.

Милявская до сих пор тяжело переживает поступок певца, ведь артисты были хорошими друзьями еще с девяностых. Их общение не ограничивалось рабочими моментами: они часто вместе появлялись на публике, поддерживали друг друга в жизни и в карьере. В день рождения Филиппа она писала в личном блоге в соцсетях: «Я люблю тебя не за блестки и костюмы, а за твою настоящую, искреннюю душу». Однако после «голой» вечеринки Лолита больше не видит в Киркорове того человека, с которым она делила лучшие моменты своей жизни.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лолита говорила про Настю Ивлееву.

Тема:
Вечеринка Ивлеевой
16 янв
«Через край»: Айза раскритиковала Ивлееву за ее попытки казаться целомудренной
30 дек
«Смертельно страшно»: к Ивлеевой в дом снова вломился грабитель с битой
25 дек
«Назвала меня крысой»: Киркоров об отношении к Ивлеевой после скандала
21 дек
«Она мне тоже не нравится»: Пригожин высказался о конфликте Киркорова и Ивлеевой
14 дек
«Крыса мерзкая»: Киркоров никак не может простить Ивлеевой скандальную вечеринку
10 дек
«Встанет опять на свои две»: Лолита ожидает возвращения популярности Ивлеевой
29 нояб
«Она меня звала»: что спасло Рудковскую от «голой вечеринки» Ивлеевой
13 нояб
«У Киркоряна уши проколоты?»: Ивлеева вышла на тропу войны после обвинений
13 нояб
«Мимо проходил»: Киркоров вспомнил про «голую вечеринку» и потребовал извинений от Ивлеевой
19 окт
«Добрая и абсолютно нормальная»: Прохор Шаляпин просит поддержать Анастасию Ивлееву
-5° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
98.53
-1.41 102.69
0.20
Месяц быстрого обогащения: финансовый гороскоп на февраль 2025

Последние новости

23:50
В ДНР за минувший день в результате атак ВСУ пострадали десять человек
23:34
По факту похищения человека со стрельбой в Москве возбуждено уголовное дело
23:15
Москалькова призвала ООН к реакции на удар ВСУ по автобусу в Запорожской области
22:51
«Побежал прятаться»: Лолита публично обвинила Киркорова в предательстве
22:34
Отчим убитого в Черняховске ребенка рассказал, что избил его за отказ заниматься
22:15
«Бедолаги»: жена Петросяна ответила на критику Ирины Безруковой

Сейчас читают

План «Перехват» ввели после стрельбы на западе Москвы
Бывший канцлер Германии Шредер госпитализирован
Житель Балашихи выкинул собаку с 14-го этажа из-за ссоры с девушкой
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год