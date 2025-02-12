Острое, соленое и странное: необычные свойства самых обычных продуктов

Еда — это неотъемлемая часть нашей жизни. Некоторые люди превращают прием пищи в целый ритуал, другие, напротив, едят практически на ходу, не обращая внимание даже на вкус. Но еда, какой бы она ни была, скрывает множество интересных особенностей.

Бессмертный мед

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Многие наверняка знают истории о том, что археологи находили емкости с медом, которым было даже не сотни, а тысячи лет. При этом продукт в них все еще остался пригоден для употребления и не представлял опасности, если у человека нет на него аллергии, конечно же. Но правда ли это? И если да, то почему?

Дело в том, что эта природная сладость на 80% состоит из сахара и на 15-18% — из воды. При созревании мед превращает сахар в глюконовую кислоту, и происходит производство перекиси водорода. К тому же у этого продукта плотная структура, а значит, в нем мало кислорода. Все это создает среду, при которой бактериям тяжело размножаться и процветать.

Но все это относится лишь к натуральному меду без каких-либо посторонних ингредиентов или искусственных добавок. В противном случае он, как и большинство других продуктов, может испортиться.

Однако при долгом хранении даже совершенно натурального продукта из него испарятся летучие вещества, из-за чего свой характерный и яркий аромат мед теряет. Многие, кстати, ошибочно думают, что данная сладость портится, когда перестает быть золотистой тягучей смолой, а превращается в светлые хрусталики. Но процесс засахаривания этого продукта естественен и совершенно безопасен для тех, кто его употребляет. Это всего лишь результат кристаллизации, то есть процесс отделения глюкозы от воды.

Что боится лютых морозов

А вот кисломолочные продукты, как известно, портятся очень быстро. И спасти от неминуемой мусорной корзины не может даже холод в морозилке. Все потому, что при низких температурах в этих продуктах происходят необратимые процессы — разрушается белок, из-за чего теряются многие полезные свойства и внешний вид. Молоко, сметана или кефир расслоятся на мутную жидкость и сливочные лепестки на поверхности. Сыр же после посещения морозильной камеры станет сухим и рассыпчатым. Употреблять все это, конечно, можно, но чаще всего подобная кисломолочка идет максимум на приготовление соусов.

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Минусовую температуру не любят многие овощи и фрукты, особенно те, что содержат в себе большое количество жидкости. Например, огурцы, помидоры, кабачки, редис, арбузы и груши. После заморозки они теряют и вкус, и форму. Картофель, кстати, тоже не очень доброжелательно относится к заморозке. Крахмал и вода после встречи с холодом делают вкус этого овоща мучным, а структуру — зернистой.

Желе против ананаса

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Многие любят фруктовое желе. Однако найти или приготовить данное лакомство из ананаса или киви не выйдет. Эти плоды просто не способны правильно взаимодействовать с желатином — веществом, получаемым из соединительных тканей животных. В нем много белка, который образует цепочки коллагена. При добавлении ананаса или киви эти коллагеновые связи разрушатся. Все потому, что в данных фруктах есть протеазы — протеолитические ферменты. Эта группа веществ участвует в расщеплении пептидных связей. То есть разрушает животный белок — основу любого желатина.

Если очень хочется желе из киви или ананаса, то необходимо их почистить и мякоть подвергнуть тепловой обработке: немного поварить или подержать в кипятке. Ну или поэкспериментировать над своими вкусовыми рецепторами и добавить во фруктовое желе перец чили. Блюдо точно застынет и примет необходимую консистенцию, так как протеазы будут обезврежены. Но вкусовые качества будут явно на любителя.

Зная об этом свойстве данных фруктов, а также листьев инжира, некоторые повара прибегают к хитрости. Ведь получается, что размягчить кусочки сырого мяса можно не только при помощи молотка, превращая их в отбивные. Достаточно замочить мясо в пюре из, например, ананаса. Животный белок расщепится, и мясо станет мягче.

Кто тут по-настоящему острый

К острому вкусу красного, черного или перца чили можно привыкнуть. Все потому, что в них есть капсаицин и пиперин. Благодаря этим веществам данные приправы обманывают наш мозг. При их употреблении в пищу происходит активация рецептора TRPV1. Он подает сигнал нервной системе организма о том, что человек получил ожог и ему больно. Однако если употреблять эти перцы на постоянной основе, то реакция постепенно будет притупляться. Со временем станет возможным даже различить отдельные ноты вкусов данных этих перцев.

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А вот к остроте горчицы, васаби и хрена привыкнуть невозможно. В горчице есть вещество синигрин. При контакте с водой происходит распад на глюкозу и аллилгорчичную кислоту. Если человек употребит этот продукт выше нормы, то можно получить реальный ожог. Данному растению такая особенность необходима для защиты от вредителей: гусениц или травоядных животных. Подобным «щитом» обладают и хрен с васаби. Острота последнего, кстати, может зависеть от крупности помола и времени, что приправа находится во рту.

Кроме того, все три растения содержат вещества, которые раздражают слизистые и обладают слезоточивым эффектом.

Что-то на странном

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Кажется, что придумать более странного сочетания, чем кисломолочные продукты и морские водоросли, сложно. Но на самом деле большинство из нас пробовали такую еду, хоть и не подозревали об этом. В водорослях ламинария содержится каррагинан. Это вещество входит в состав и многих молочных продуктов, например, в йогурты, творог, сметану и мороженое. Поэтому и морскую капусту смело в них добавляют, правда, в небольших количествах — всего около 3% от массы продукта. Делается это по нескольким причинам. Во-первых, обогащают молочку йодом, минералами и витаминами. А во-вторых, ламинарии помогают мороженому или творогу загустеть и стабилизироваться.

На Земле вкуснее

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А вот что точно замечали многие, так это невкусную еду на борту самолета. Но дело здесь не в экономии авиакомпаний или недобросовестных производителях продуктов. Против вкусного обеда на высоте 10 тысяч метров работает физика. Сухой воздух делает обонятельные рецепторы менее чувствительными. А запахи очень сильно влияют на восприятие еды. На ваше тело также воздействует низкое давление. Из-за него уровень кислорода в крови понижается. Поэтому часть нервной системы работает не в полную силу. Например, участок мозга, отвечающий опять же за обоняние, немного притупляет реакцию. Постоянный белый шум на фоне: ветер, работа двигателей может достигать 85 децибелов. Это уже способно повлиять на восприятие вкуса.

Польза вне человеческого желудка

Все мы слышали, что играть с едой нельзя. Однако ее можно не только есть, но и применять некоторые продукты не по прямому назначению.

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Например, майонез или арахисовое масло отлично справляются с наклейками на дне с обратной стороны посуды. Все дело в жирах и маслах в составе этих продуктов. Они растворяют клеевую основу, поэтому могут избавить вас от раздражающей детали. Нужно только нанести что-то из этого на наклейку и оставить на время. Майонезу, чтобы подействовать, достаточно будет 20 минут, а вот арахисовому маслу понадобится пару часов.

Кстати, наклейки на фруктах можно не удалять вовсе. Некоторые производители заявляют, что используют пригодные к употреблению человеком бумагу и клей, поэтому беспокоиться не о чем.

А вот помыть емкости с узким горлом: бутылки или вазы вам поможет рис. Немного крупы на дне, капля моющего средства и вода спасут вас от мучений, если под рукой нет щетки на длинной ручке. Хорошей тряски рисинкам будет достаточно, чтобы очистить емкость.

Грецкий орех — не только вкусный продукт, обладающий большим количеством полезных свойств для организма человека. Он может стать настоящей палочкой выручалочкой и для деревянной мебели. Царапины, которые образуются на поверхности шкафов, столов или комодов, можно сделать менее заметными, если потереть в поврежденном месте ядром грецкого ореха.