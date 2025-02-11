В России стартовал пилотный проект по переходу на цифровые квитанции ЖКХ

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 29 0

Инициатива призвана исключить дублирование платежных документов и способствовать цифровизации коммунальной сферы.

В России стартовал пилотный проект по переходу на цифровые квитанции ЖКХ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Пилотный проект по переходу на электронный формат квитанций за жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) стартовал в Московской области. Об этом заявил глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко, уточнив, что проект планируется масштабировать на всю страну.

Цель авторов инициативы — исключить дублирования платежных документов. Граждане смогут сами выбирать, как им удобнее получать квитанции — в электронном виде на портале госуслуг или на бумаге.

Кроме того, проект, по словам Григоренко, способствует цифровизации коммунальной сферы и повышению уровня жизни россиян. Продлится он до 1 октября.

Накануне член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский объяснил суть изменения порядка оплаты отопления с 1 марта в России.

«Для повышения прозрачности оплаты услуг за отопление собственниками квартир с 1 марта 2025 года будет введен запрет на переход регионов на такую форму оплаты, когда платеж разбивался равномерно на весь год и, по сути, приводил к ситуациям, когда у многих собственников возникал вопрос, за что они платят», — сказал Якубовский.

Он подчеркнул, что теперь деньги за отопление нужно будет платить лишь в те месяцы, когда оно подается в квартиры. Так граждане смогут понимать, соответствует ли сумма платежа показателям счетчиков.

Однако есть и минусы, подчеркнул Якубовский. В частности, сумма оплаты в осенне-зимний период будет выше, чем при равномерных платежах.

Соответствующее постановление ранее выпустил Минстрой России. Сейчас субъекты вправе самостоятельно выбрать один из способов. В первом случае собственники платят только в период подачи тепла по фактическим показаниям счетчика. Во втором — сумму могут разделить на равные доли для оплаты в течение года. Как раз такой способ и запретят с первого марта.

Исключение сделают для тех регионов, которые уже перешли на равномерные платежи. Но, как отметили в ведомстве, многие субъекты сейчас возвращаются к оплате по факту, поскольку такая схема является более прозрачной.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на новый федеральный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры» будет выделено 4,5 триллиона рублей до 2030 года.

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