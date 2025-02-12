В Германии при столкновении поезда с грузовиком погиб один человек, ранены 25

Шлагбаум внезапно закрылся, когда автомобиль пытался пересечь железнодорожный переезд.

Во вторник днем ​​на маршруте Гамбург-Харбург — Буххольц в Нижней Саксонии, Германия, столкнулись поезд Intercity Express (ICE) и полуприцеп. Авария произошла в районе железнодорожного переезда на улице Реллер. Из 291 человека в составе ранения получили 25, в том числе водитель грузовика, погиб 55-летний пассажир. Об этом говорится в материале издания Norddeutscher Rundfunk (NDR) со ссылкой на представителя федеральной полиции.

Из 25 пострадавших шестеро получили травмы средней степени тяжести, а 19 — легкие повреждения. Вечером в день происшествия 34-летний водитель автомобиля был временно арестован. Ему предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве и опасном вмешательстве в движение железнодорожного транспорта. О судьбе машиниста поезда пока ничего неизвестно.

«Грузовик, груженный тоннами рельсов, по-видимому, ехал слишком медленно на повороте железнодорожного переезда… Он не успел вовремя проехать переправу. Когда приближался ICE, задняя часть грузовика все еще была на рельсах. Поезд не успел затормозить. Водитель грузовика выскочил из машины в последнюю секунду», — сообщает NDR.

На месте столкновения осталась груда обломков рельсов. По данным очевидцев, сила удара была настолько велика, что окна поезда разбились вплоть до последних вагонов. Пассажиры не паниковали, многие из них быстро оказали помощь пострадавшим. Железнодорожная линия Гамбург-Харбург — Буххольц была закрыта, составы перенаправлены, вероятны задержки до 15 минут. Последствия ЧП устраняла пожарная бригада из 80 человек и полицейские.

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