«Богатые украинцы швыряются миллионами в Альпах»: Карлсон испытал культурный шок

Эфирная новость 22 0

Журналист возмущен, на что идут деньги американских налогоплательщиков.

Фото, видео: www.globallookpress.com/ Frank Hoermann/SVEN SIMON; 5-tv.ru

Евродепутатам бы одуматься. Пусть послушают хотя бы журналиста Такера Карлсона, который рассказал о своей поездке в Альпы. Там у него, похоже, случился культурный шок.

«Самое дорогое место в мире. Но я ехал туда не кататься. Весь курорт — украинцы. Поголовно. И швыряются миллионами. И такая картина — по всей Европе. У кого больше всего денег? У украинцев. А деньги-то наши. Мои, твои и американских налогоплательщиков. Мы шлем Украине оружие и сотни миллиардов долларов, все разворовывается, а оружие перепродается нашим настоящим врагам», — заявил Такер Карлсон.

По его словам, украинцы поставляли оружие и системы противовоздушной обороны самым опасным противникам Соединенных Штатов — наркокартелям в Латинской Америке.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что еще сказал Такер Карлсон о ситуации на Украине.

-8° Атмосферное давление 778 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
95.80
-0.98 99.20
-1.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:21
«Богатые украинцы швыряются миллионами в Альпах»: Карлсон испытал культурный шок
2:55
Где грань? Лолита разделась на сцене и посоветовала депутату Пензиной найти мужика
2:31
Disney пересматривает свою политику разнообразия, равенства и инклюзивности
2:12
Адвокат осужденного в РФ американца Марка Фогеля подтвердил его освобождение
1:53
Рассрочка или ипотека: что выбрать, чтобы не остаться в долгах
1:34
Смена власти? Киев подозревает, что Трамп готовит замену Зеленскому

Сейчас читают

«Сразу подобреет»: Лолита пожелала депутату Пензиной хорошего мужа
Родственники Олега Стриженова отменили гражданскую панихиду
«Не нужны ни платно, ни бесплатно»: что скрывается за повальной отменой концертов Лолиты
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год