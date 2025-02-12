«Богатые украинцы швыряются миллионами в Альпах»: Карлсон испытал культурный шок

Евродепутатам бы одуматься. Пусть послушают хотя бы журналиста Такера Карлсона, который рассказал о своей поездке в Альпы. Там у него, похоже, случился культурный шок.

«Самое дорогое место в мире. Но я ехал туда не кататься. Весь курорт — украинцы. Поголовно. И швыряются миллионами. И такая картина — по всей Европе. У кого больше всего денег? У украинцев. А деньги-то наши. Мои, твои и американских налогоплательщиков. Мы шлем Украине оружие и сотни миллиардов долларов, все разворовывается, а оружие перепродается нашим настоящим врагам», — заявил Такер Карлсон.

По его словам, украинцы поставляли оружие и системы противовоздушной обороны самым опасным противникам Соединенных Штатов — наркокартелям в Латинской Америке.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что еще сказал Такер Карлсон о ситуации на Украине.