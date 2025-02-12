Путин и Трамп провели полуторачасовой телефонный разговор

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 60 0

Главы государств поговорили об обмене гражданами России и США, а также об урегулировании конфликта на Украине.

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Климентьев; .5-tv.ru

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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Об этом рассказал пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков в среду, 12 февраля.

«Недавно завершился телефонный разговор президента Путина и Трампа. Он длился полтора часа. Главы государств проговорили вопросы связанные с обменом граждан России и США, Трамп заверил, что США выполнит все достигнутые договоренности», — сказал он.

Пресс-секретарь российского лидера добавил, что Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили вопрос урегулирования конфликта на Украине.

Владимир Путин подчеркнул важность устранения первопричины конфликта и выразил согласие с мнением американского лидера о том, что долгосрочное решение проблемы возможно через мирные переговоры. Кроме того, российский лидер поддержал ключевую идею главы США о том, что сейчас настало время для совместной работы наших стран.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что переговоры России и США могут пройти без участия Владимира Зеленского.

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