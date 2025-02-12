Списали в утиль: Мария Захарова жестко прокомментировала положение Украины

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 50 0

Мария Захарова: очевидно, на киевский режим они больше ставку не делают

Списали в утиль: Мария Захарова жестко прокомментировала положение Украины

Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова

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Так глава российского МИДа ответила на высказывание генсека НАТО Марка Рютте.

Страны НАТО воспользовались Украиной, а после списали ее в утиль. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Отвечая на высказывание генерального секретаря НАТО Марка Рютте о том, что Россия проиграет при попытке напасть на Североатлантический альянс.

«Акценты смещаются. Очевидно, на киевский режим они больше ставку не делают: использовали — списали в утиль», — считает официальный представитель МИДа.

Подобные высказывания, по словам Захаровой, лишь подтверждают тот факт, что попытка использования Украины в качестве оружия против России полностью провалилась, а нанесение военного поражения Российской Федерации больше не представляется возможным.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что глава Пентагона Питер Хегсет признал невозможным возвращение Украины к границам 2014-го года.

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