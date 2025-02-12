«Конфликт пора завершать»: Трамп сообщил о разговоре с Зеленским

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Трамп рассказал о телефонном разговоре с Зеленским

Трамп сообщил о телефонном разговоре с Зеленским

Фото: Reuters/Shannon Stapleton

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Лидеры намерены договориться о новых встречах.

Президент США Дональд Трамп рассказал о своем разговоре с украинским президентом* Владимиром Зеленским в преддверии важной встречи в Мюнхене. Об этом Трамп сообщил 12 февраля через соцсеть Truth Social.

«Мы обсудили множество тем, связанных с конфликтом, но в основном встречу, которая будет организована в пятницу в Мюнхене, где вице-президент Джей Ди Вэнс Вэнс и государственный секретарь Марко Рубио возглавят делегацию. Я надеюсь, что результаты этой встречи будут положительными», — написал американский лидер.

По словам Трампа, Зеленский разделяет стремление к миру, которое также выражает и Путин. Трамп подчеркнул, что конфликт на Украине пора завершать.

Кроме того, Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что они с Трампом затронули важные вопросы безопасности, экономического взаимодействия и будущих договоренностей. Лидеры договорились продолжить диалог и организовать новые встречи для дальнейшего укрепления отношений.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Путин и Трамп провели полуторачасовой телефонный разговор.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

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