«Трамп уничтожил наследие Байдена»: реакция мировых СМИ на разговор с Путиным

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The Washington Post: Трамп уничтожил наследие Байдена

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Питалев; 5-tv.ru

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Мир застыл в ожидании после долгожданного телефонного разговора лидеров двух стран.

Телефонный разговор между президентами России и США стал главной темой для обсуждения по всему миру. Сегодня утром его комментируют и политики разных стран.

В Венгрии рассчитывают, что это станет шагом к урегулированию украинского конфликта. В Германии контакт между Путиным и Трампом привели в пример Европе, которая ничего не сделала для завершения конфликта. В Венесуэле выразили надежду на дальнейшее развитие многополярности в мире после возобновления диалога между Москвой и Вашингтоном.

Разговор Владимира Путина и Дональда Трампа освещает и вся мировая пресса.

NBC News видит в беседе Владимира Путина и Дональда Трампа знаковую смену политики США, которая может дать импульс возрождению партнерских отношений между Москвой и Вашингтоном.

Bloomberg акцентирует внимание на том, что подход нового главы Белого дома к конфликту на Украине резко отличается от курса, который продвигала предыдущая администрация.

Все это вызывает негативные эмоции у украинского политического руководства, отмечает The Washington Post. Издание пишет, что этот разговор уничтожил наследие Байдена, твердившего о тесной координации с Киевом до любых контактов с Россией.

Звонком в Кремль Дональд Трамп оказал серьезное давление на Украину в вопросе переговоров, — считает французское издание Le Journal du Dimanche. Оно утверждает, что если Зеленский будет упрямиться и отвергнет мирный план, Вашингтон немедленно прекратит любую помощь Украине.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как прошел телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом.

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