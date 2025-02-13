Гендиректор МАГАТЭ Гросси назвал причину отмены ротации инспекторов на ЗАЭС

Были получены письменные гарантии и России, и Украины о безопасности замены, однако провести ее оказалось невозможно из-за ВСУ.

Ротацию инспекторов МАГАТЭ на Запорожской АЭС пришлось отменить из-за интенсивной военной активности. Об этом заявил глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.

Он рассказал, что замена специалистов тщательно готовилась. Были получены письменные гарантии и России, и Украины о безопасности ротации, однако провести ее оказалось невозможно.

Примечательно, что Гросси в очередной раз не стал возлагать вину за происходящее на Киев. Но официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее сообщила о срыве ротации из-за конкретных действий Украины.

Сначала движение колонны с новыми экспертами МАГАТЭ заблокировали ВСУ, а потом украинские боевики обстреляли группу атомщиков, которые должны были покинуть АЭС.