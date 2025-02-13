«Союзмультфильм» восстановит к 80-летию Победы 20 фильмов военного времени

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Евгения Романова
Евгения Романова 27 0

Специалисты устранят технические дефекты, возникшие из-за естественного устаревания пленки.

«Союзмультфильм» представит к 80-летию Победы 20 восстановленных фильмов

Фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков

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Киностудия «Союзмультфильм» представит к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 20 восстановленных анимационных фильмов. Проект будет проводиться при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив. Об этом сообщила пресс-служба киностудии в беседе с РИА Новости.

«К празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной Войне „Союзмультфильм“ представит для широкого показа 20 анимационных лент, которые были созданы в годы боевых действий и в послевоенное время», — говорится в сообщении.

В частности, специалисты устранят технические дефекты, возникшие из-за естественного устаревания пленки. Среди лент, которые будут восстановлены, — «Цветик — Семицветик», «Муха Цокотуха» и «Слон Моська». Отреставрированные фильмы продемонстрируют на специальных показах и мероприятиях.

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