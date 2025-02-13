«Впереди маячит»: Нарышкин предрек неизбежный крах киевского режима

|
Евгения Романова
Евгения Романова 27 0

Нарышкин: украинскую государственность ждет неизбежный крах

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Директор СВР указал, что власти Незалежной после распада СССР сосредоточились на личном обогащении за счет народа.

Украинскую государственность неизбежно ждет крах. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ, глава Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин на круглом столе «От Харькова до Ужгорода: история конфликтов и территориальных компромиссов».

Он объяснил, что территория Украинской Советской Социалистической Республики (УССР) «не существовала как единое административное образование» до момента своего формирования именно в советский период.

При этом «недолговечные квазигосударственные формы» страны создавались в более скромных границах. УССР состояла из земель нескольких сопредельных стран, которые были приобщены к исторически русским территориям.

Власти Украины после распада Советского Союза сосредоточились на личном обогащении за счет народа. И это вместо того, чтобы начать строить собственную государственность.

«В результате страна была доведена до катастрофы, впереди неизбежно маячит крах», — сказал он.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Киеве демонтируют панно с изображением героев-красноармейцев. Мозаика располагается на одной из станций киевского метро.

-8° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
94.05
-1.75 98.01
-1.19
Не всем по зубам: какая вы сладость по знаку зодиака

Последние новости

12:12
«Придется провести выборы»: Трамп отметил нелегитимность Зеленского
12:00
«Впереди маячит»: Нарышкин предрек неизбежный крах киевского режима
11:48
Не до последнего украинца? Как в Европе массово «переобуваются» после звонка Трампа Путину
11:46
Визуально постарел лет на 30: что у Никиты Джигурды происходит в жизни
11:36
После разговора Путина и Трампа курс доллара упал до 90 рублей
11:28
Вдовьи мемуары: борьба за наследство Градского получила новый поворот

Сейчас читают

Два человека оказались под завалами после обрушения в шахте в Соликамске
Дмитрий Чеботарев застеснялся, рассказывая о своем подвиге на съемках сериала
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 февраля, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год