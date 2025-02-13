Директор СВР указал, что власти Незалежной после распада СССР сосредоточились на личном обогащении за счет народа.

Украинскую государственность неизбежно ждет крах. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ, глава Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин на круглом столе «От Харькова до Ужгорода: история конфликтов и территориальных компромиссов».

Он объяснил, что территория Украинской Советской Социалистической Республики (УССР) «не существовала как единое административное образование» до момента своего формирования именно в советский период.

При этом «недолговечные квазигосударственные формы» страны создавались в более скромных границах. УССР состояла из земель нескольких сопредельных стран, которые были приобщены к исторически русским территориям.

Власти Украины после распада Советского Союза сосредоточились на личном обогащении за счет народа. И это вместо того, чтобы начать строить собственную государственность.

«В результате страна была доведена до катастрофы, впереди неизбежно маячит крах», — сказал он.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Киеве демонтируют панно с изображением героев-красноармейцев. Мозаика располагается на одной из станций киевского метро.