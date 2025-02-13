ФСБ предотвратила теракт на ж/д вокзале в Пскове

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Евгения Романова
Евгения Романова Срочная новость 62 0

Злоумышленники оказали сопротивление силовикам РФ при задержании.

ФСБ предотвратила теракт на ж/д вокзале в Пскове

Фото: © РИА Новости

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Российские силовики предотвратили теракт на железнодорожном вокзале в Пскове. Его готовили члены ячейки запрещенной в РФ международной террористической организации (МТО). Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Злоумышленники по указанию находящегося за рубежом эмиссара МТО намеревались взорвать здание железнодорожного вокзала в Пскове», — говорится в сообщении.

Уточняется, что совершить теракт пытались граждане одной из стран Центральной Азии. После исполнения задачи они планировали сбежать из России. Их местом назначения была одна из стран Ближнего Востока.

При задержании злоумышленники оказали сопротивление. В результате силовики были вынуждены их нейтрализовать ответным огнем.

Прежде сообщалось, что в России с начала года предотвратили 23 теракта. Подготовка значительной части из них осуществлялась по заданию украинцев. Причем киевский режим наращивает интенсивность совершения терактов и диверсий. Основной целью Незалежной является запугивание россиян.

Кроме того, украинские спецслужбы активизируют вербовочную обработку граждан РФ, пытаясь вовлечь их в преступную деятельность, используя при этом приемы телефонного мошенничества, угрозы и шантаж.

Ранее 5-tv.ru писал, что ФСБ задержала диверсанта ГУР Минобороны Украины в Донецке. Задержанный планировал использовать взрывное устройство.

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