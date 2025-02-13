ФСБ задержала диверсанта ГУР минобороны Украины в Донецке

В ходе работы по противодействию разведывательной и диверсионной деятельности спецслужб Украины сотрудники управления ФСБ России по Донецкой Народной Республике (ДНР) задержали жителя Донецка, который был причастен к незаконному приобретению взрывных устройств. Об этом сообщили в ведомстве.

В ходе расследования выяснилось, что задержанный действовал по заданию Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины. Он изъял из тайника компоненты для создания самодельного взрывного устройства, которое планировалось использовать в террористических целях.

Сотрудники следственного подразделения управления ФСБ России по ДНР возбудили уголовное дело по статье о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько терактов было предотвращено в России с начала года благодаря действиям спецслужб.