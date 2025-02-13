«Нет диктатуре»: сторонники Порошенко заблокировали трибуну Рады в знак протеста

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Евгения Романова
Евгения Романова 32 0

Сторонники Порошенко* заблокировали трибуну Рады в знак протеста против санкций

«Нет диктатуре»: сторонники Порошенко* заблокировали трибуну Рады в знак протеста

Фото: © РИА Новости/Стрингер; 5-tv.ru

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Причиной демонстрации стали санкции, введенные против политика.

Сторонники бывшего президента Украины Петра Порошенко* заблокировали трибуну Верховной рады в знак протеста против введенных в отношении него санкций. Видео с места распространилось в Сети.

«Нет политическим репрессиям»,

«Нет диктатуре» — такие надписи красуются на плакатах сторонников Порошенко. Как сообщил украинский Telegram-канал «Политика страны», после протестного выступление заседание Рады было закрыто.

Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против Порошенко 12 февраля. Решение было принято в ходе заседания. Предполагается, что причиной стала публикация экс-президента. Речь может идти о статье «Государственная измена».

Сам Порошенко назвал введение санкций против него СНБО провокацией и преступлением. Причем у этого «преступления» много участников, но «заказчиком, исполнителем и инициатором» является нынешний президент** Украины Владимир Зеленский.

Ранее 5-tv.ru писал, что офис Зеленского начал «мочить» репутацию Порошенко. Бывшего президента Украины обвиняют в коррупции, воровстве государственных денег, связях с Россией.

* — входит в объединение, внесенное Росфинмониторингом в список причастных к экстремистской деятельности или терроризму

** — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

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