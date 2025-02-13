«Нет диктатуре»: сторонники Порошенко заблокировали трибуну Рады в знак протеста
Сторонники Порошенко* заблокировали трибуну Рады в знак протеста против санкций
Фото: © РИА Новости/Стрингер; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Причиной демонстрации стали санкции, введенные против политика.
Сторонники бывшего президента Украины Петра Порошенко* заблокировали трибуну Верховной рады в знак протеста против введенных в отношении него санкций. Видео с места распространилось в Сети.
«Нет политическим репрессиям»,
«Нет диктатуре» — такие надписи красуются на плакатах сторонников Порошенко. Как сообщил украинский Telegram-канал «Политика страны», после протестного выступление заседание Рады было закрыто.
Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против Порошенко 12 февраля. Решение было принято в ходе заседания. Предполагается, что причиной стала публикация экс-президента. Речь может идти о статье «Государственная измена».
Сам Порошенко назвал введение санкций против него СНБО провокацией и преступлением. Причем у этого «преступления» много участников, но «заказчиком, исполнителем и инициатором» является нынешний президент** Украины Владимир Зеленский.
Ранее 5-tv.ru писал, что офис Зеленского начал «мочить» репутацию Порошенко. Бывшего президента Украины обвиняют в коррупции, воровстве государственных денег, связях с Россией.
* — входит в объединение, внесенное Росфинмониторингом в список причастных к экстремистской деятельности или терроризму
** — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.
Читайте также
85%
-1.75 98.01
-1.19
Нашли ошибку?