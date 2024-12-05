«Работаем»: новые группы детей воссоединят с семьями в РФ и на Украине в 2025 году

Москва и Киев работают по этому вопросу.

Новые группы детей воссоединятся с семьями в России и на Украине в 2025 году. Обе стороны работают в этом направлении, собираются документы, согласуются вопросы. Об этом заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в беседе с РИА Новости.

«По ВКС (видео-конференц-связи. — Прим. ред.) с Украиной работаем по этому поводу. <…> До нового года мы не успеем больше никого (воссоединить. — Прим. ред.), но в новом году группы будут очередные», — сказала омбудсмен.

В России удалось воссоединить с родными 15 детей из десяти семей, а еще 87 ребятишек из 69 семей на Украине и в других странах.

В ноябре в Россию из Сирии вернули группу из 26 детей. Некоторые из ребят воссоединятся с братьями и сестрами, которых удалось привезти на Родину ранее. Как уточнила Львова-Белова, миссию сопровождали врачи Российской детской клинической больницы имени Пирогова и Центра судебно-медицинской экспертизы Минздрава РФ. В одном из лагерей беженцев они взяли у детей образцы крови для проведения ДНК-тестов с целью подтверждения родства.

С учетом этой группы на родину уже удалось вернуть 592 ребенка из Сирии, Ирака, Пакистана и Турции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия передала Украине семь детей. Процесс происходил в посольстве Катара в Москве. Большинство детей проживали в России с близкими родственниками. Также один мальчик 16 лет почти с рождения находился в Алешкинском детском доме-интернате. Опеку над ним оформил брат. У всех детей разные истории, причем некоторые из них особенно драматические.