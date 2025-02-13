Владельцев танкеров «Волгонефть» оштрафовали на 630 тысяч рублей

Суд назначил штраф судовладельцам танкеров «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212» в размере 630 тысяч рублей. Об этом сообщила представительница компаний «Кама Шиппинг» и «Волгатранснефть» Ольга Паутова в беседе с 5-tv.ru.

Так, «Кама Шиппингу» придется выплатить 30 тысяч рублей с учетом того, что компания является субъектом малого бизнеса. При этом «Волгатранснефти» назначены два штрафа по 300 тысяч рублей. При вынесении решения учитывалось то, что компания является субъектом среднего предпринимательства.

«Судовладельцы признаны виновными во вменяемом им правонарушении. <…> Все три решения будут обжалованы в установленный десятидневный срок, поскольку мы полагаем, что вины судовладельцев во вменяемых им правонарушениях нет», — сказала Паутова.

Кроме того, Паутова рассказала, что в ходе судебного заседания владелец «Волгонефти-239» назвал ветроволновую нагрузку причиной крушения судна в Керченском проливе.

«Причиной крушения „Волгонефть-239“ стала ветроволновая нагрузка, превысившая конструктивные способности корпуса судна», — приводит ТАСС ее слова.

Крушение танкеров

В Керченском проливе 15 декабря 2024 года произошло крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». На борту первого судна находилось 13 человек, на втором — 14. К сожалению, один из членов экипажа погиб. Остальные были спасены. В связи с этим инцидентом было возбуждено уголовное дело.

Вследствие аварии в Черное море вылилось топливо. Оно добралось до пляжей Анапы, где его обнаружили на берегу. Позже, 3 января, пятно от мазута заметили в Севастополе, у входа в Балаклавскую бухту.

Весь загрязненный мазутом песок в Крыму, Севастополе и Анапе сортируют и просеивают на полигонах. К курортному сезону его должны вернуть на свои места. Глава Минприроды Александр Козлов заявил, что к лету все участки побережья приведут к нормативному состоянию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что начался демонтаж нижней части корпуса танкера «Волгонефть-239». На дне Черного моря находятся части затонувших судов, перевозивших нефтепродукты.