Москвичи станут участниками волонтерского корпуса 80-летия Победы

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 25 0

Заявки уже отправили свыше девяти тысяч жителей столицы.

Москвичи станут участниками волонтерского корпуса 80-летия Победы

Фото: mos.ru

Более девяти тысяч москвичей выразили желание стать участниками Международного волонтерского корпуса, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Добровольцы будут оказывать помощь ветеранам, встречать гостей столицы и участвовать в праздничных акциях, таких как «Улицы Героев», «Георгиевская лента» и «Цветы Победы». Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По словам Собянина, жители столицы уже много лет активно участвуют в патриотическом волонтёрстве, в том числе оказывают поддержку участникам специальной военной операции.

«В такой значимый для нашей страны год особенно важно выразить благодарность героям за их подвиги», — отметил мэр.

Стать частью волонтерского корпуса, посвященного 80-летию Победы, может каждый желающий. Для этого необходимо подать заявку на сайте волонтерыпобеды.рф и пройти обучение.

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Москвичи станут участниками волонтерского корпуса 80-летия Победы

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