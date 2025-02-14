Самый сильный: российский лыжник Большунов выиграл ночную гонку в Италии

Эфирная новость 25 0

Трехкратного олимпийского чемпиона допустили до соревнований под российским флагом, но финишировал он уже без триколора в протоколе.

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Богодвид; 5-tv.ru

Радостная новость последнего часа. Российский лыжник Александр Большунов выиграл гонку Moonlight Classic в Италии — это одна из самых престижных европейских гонок.

Буквально за три километра до финиша он значительно вырвался вперед и соперники уже не смогли его догнать.

Важно отметить, что изначально нашего спортсмена допустили выступать под российским флагом. Однако, в ходе соревнований организаторы убрали триколор напротив фамилии Большунова в официальном протоколе.

На протяжении всей гонки Александр был в числе первых. Возможно, поэтому было принято решение не показывать российский флаг в стартовом листе, чтобы лишний раз не говорили о преимуществе нашей страны.

-7° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
91.03
-3.02 94.92
-3.09
Не всем по зубам: какая вы сладость по знаку зодиака

Последние новости

2:59
Опять нашли угрозу: в НАТО придумали миссию морского патрулирования
2:37
«Неженки да снежинки»: Зоя Бербер считает, что легкие деньги портят человека
2:18
Цена безопасности ребенка: чем опасно использование накладок вместо автокресел
1:55
«Что я могу вынести отсюда?» — в тюрьме Евгения Ахременко включила бы духовность
1:36
Самый сильный: российский лыжник Большунов выиграл ночную гонку в Италии
1:14
Въезд машины в толпу в Мюнхене назвали терактом: россиян нет среди пострадавших

Сейчас читают

«Это было моей мечтой»: исполнительница хита «Сигма Бой» о своей популярности
Адвокат Блиновской назвала запрошенное наказание суровым и несправедливым
Прокурор просит приговорить Блиновскую к шести годам колонии
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год