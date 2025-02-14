Эмираты — наиболее вероятная территория для встречи Путина и Трампа.

Объединенные Арабские Эмираты заявили США, что готовы принять переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщило агентство Reuters, сославшись на источники.

«Объединенные Арабские Эмираты сообщили США, что хотят принять переговоры, направленные на прекращение украинского конфликта», — сказано в сообщении.

Провести «мирный саммит» на территории ОАЭ предложили Соединенным Штатам чиновники страны. Двое из них отметили, что в ходе мероприятия могли бы наконец встретиться глава Украины Владимир Зеленский* и президент России Владимир Путин.

Источник, приближенный к президенту США Дональду Трампу, рассказал агентству, что ОАЭ — наиболее вероятная территория для встречи Владимира Путина и Дональда Трампа.

В среду, 12 февраля, состоялся телефонный разговор между президентами России и США — Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

В ходе беседы главы государств обсудили вопросы, касающиеся урегулирования конфликта на Украине, обмена граждан и развития сотрудничества между странами. Также были затронуты проблемы Ближнего Востока и иранская ядерная программа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что США намерены стать ведущим поставщиком нефти и газа в Индию.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти