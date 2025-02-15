Администрация Дональда Трампа закрыла журналистам AP доступ в Овальный кабинет

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 23 0

Замглавы администрации Бадович: журналисты AP на смогут попасть в Белый дом

Администрация Дональда Трампа закрыла журналистам AP доступ в Овальный кабинет

Фото: www.globallookpress.com/Jim LoScalzo - Pool via CNP

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Сотрудники также больше не окажутся на борту самолета Трампа.

Администрация лидера США Дональда Трампа запретила журналистам агентства Associated Press (AP) находится в Белом доме. Об этом стало известно из сообщения заместителя руководителя аппарата сотрудников комплекса Тейлор Бадович.

«Associated Press продолжает игнорировать законное изменение географического названия Американского залива. Это решение не только вызывает разногласия, но и раскрывает приверженность Associated Press дезинформации», — отметил политик на личной странице в соцсети.

Он также уточнил, что сотрудники AP лишены входа в Овальный кабинет и не смогут попасть на борт самолета Дональда Трампа. При этом Бадович отметил, что за работниками AP сохраняются аккредитации в остальную часть администрации президента Соединенных Штатов.

Об ограничении доступа в здание власти докладывало и само агентство. Журналисты писали, что данная мера послужила следствием того, что редакция не использует новое наименование для Мексиканского залива.

В конце января Трамп распорядился поменять название Мексиканского залива на Американский. По его мнению, такое изменение сохранит наследие США.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Армия США больше не примет на воинскую службу трансгендеров*. Также до этого Трамп подписал указ, который закрывает мужчинам дорогу в женский спорт.

*— движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России.

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