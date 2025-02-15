Ради экономии: жительница Малайзии каждый день летает на работу на самолете

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 36 0

Жительница Малайзии Рейчел Каур каждый день летает на работу на самолете

Женщина каждый день летает на работу на самолете, чтобы чаще видеться с семьей

Фото: 5-tv.ru

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Такой способ передвижения позволяет ей не тратить деньги на аренду жилья.

Жительница Малайзии Рейчел Каур каждый день добирается на работу на самолете, рассказывает The New York Post.

Таким образом женщина экономит деньги на аренде жилья, а также больше времени проводит с семьей.

Чтобы успеть на утренний рейс из родного Пенага в Куала-Лумпур, где находится ее место работы, Рейчел встает в четыре утра. Она выходит из дома в пять утра и прибывает в офис к 7:45, проведя в полете полчаса.

Жительница Малайзии утверждает, что ежедневные перелеты ей обходятся дешевле, чем аренда квартиры в Куала-Лумпуре (минимум 300 долларов в месяц). Помимо этого, это позволяет ей проводить больше времени с дочерями.

«Поскольку они растут, я чувствую, что им нужно, чтобы их мать была рядом чаще», — объяснила она.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в США 26-летняя Энджел Секстон планировала уйти от мужа к 13-летниму подростку. Теперь она обвиняется в совращении несовершеннолетнего. Дама длительный период вела непристойную переписку с подростком. А во время каникул в декабре 2024 года мальчик даже приезжал к Секстон в гости.

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