Ради экономии: жительница Малайзии каждый день летает на работу на самолете

Такой способ передвижения позволяет ей не тратить деньги на аренду жилья.

Жительница Малайзии Рейчел Каур каждый день добирается на работу на самолете, рассказывает The New York Post.

Таким образом женщина экономит деньги на аренде жилья, а также больше времени проводит с семьей.

Чтобы успеть на утренний рейс из родного Пенага в Куала-Лумпур, где находится ее место работы, Рейчел встает в четыре утра. Она выходит из дома в пять утра и прибывает в офис к 7:45, проведя в полете полчаса.

Жительница Малайзии утверждает, что ежедневные перелеты ей обходятся дешевле, чем аренда квартиры в Куала-Лумпуре (минимум 300 долларов в месяц). Помимо этого, это позволяет ей проводить больше времени с дочерями.

«Поскольку они растут, я чувствую, что им нужно, чтобы их мать была рядом чаще», — объяснила она.

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