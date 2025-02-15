«Видела подобное только в кино»: Бородина рассказала о помолвке с Сердюковым

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 26 0

Ксения Бородина: никто не делал предложение так красиво

Трижды невеста Ксения Бородина впечатлена жестом Сердюкова

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Телеведущая активно готовится к предстоящей свадьбе.

Телеведущая Ксения Бородина до сих пор не может забыть предложение руки и сердца от своего возлюбленного, блогера Николая Сердюкова, которое он сделал ей в декабре прошлого года в пустом Эрмитаже. Атмосфера была настолько романтичной, что знаменитость не смогла скрыть восторга. 

«Несмотря на то, что это будет третий брак в моей жизни, мне никто не делал предложение так красиво. Я подобное видела только в кино», — призналась Ксения в одном из шоу на федеральном канале, на котором она появилась вместе с будущим супругом.

Бородина не могла не отметить, как ей комфортно в этих отношениях.

«Он всегда считается с моим мнением, для него важно, что я испытываю, и никогда не было такого, чтобы Коля заявил: «Так, я сказал, и мы это делаем» Он любит быть в центре внимания, но это же здорово. У него классное чувство юмора», — поделилась Ксения своими эмоциями.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, чем болеет Ксения Бородина

-7° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
90.31
-0.72 94.89
-0.03
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