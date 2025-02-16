«Гудбай, Раша! Гудбай, Ленин!» — Прибалтика разорвала энергетические связи с Россией и Белоруссией

Эфирная новость 213 0

Прибалтика разорвала энергетические связи с Россией и Белоруссией

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Формирование энергокаркаса региона стартовало после ВОВ. Что ждет недружественные республики теперь?

На этой неделе страны Прибалтики пафосно и решительно разорвали с советским прошлым — отсоединились от единой энергосистемы с Россией и Белоруссией.

«Прощай, Россия! Прощай, Ленин», — сказал Науседа под всеобщее одобрение присутствующих.

С Лениным литовский президент приврал, но действительно энергокаркас Прибалтики формировался десятилетиями, начали сразу после Великой Отечественной войны.

А на пик мощности система вышла к развалу Союза, когда в добавление к трем российским атомным электростанциям на северо-западе и четырем украинским добавилась первая и последняя прибалтийская в городке Игналина.

Только она одна обеспечивала от 60% до 88% необходимой для Литвы электроэнергии. Но когда республики засобирались в ЕС, их предупредили: станцию убрать. Что делать? Провода сами привели в Москву.

В 2001 году и появился БРЭЛЛ — энергосоюз Белоруссии, России, Литвы Латвии и Эстонии. И благодаря старой-новой единой системе вновь стали возможны перетоки энергии через границы.

В 2004 году Прибалтика вошла в ЕС, и закрылась Игналинская АЭС. Но дефицита не было, тем более наши мегаватты стоили в среднем в два-три раза дешевле, чем европейские. А Белоруссия начала строить свою атомную станцию. Но вмешалась политика. Сначала началась погоня за альтернативными мегаваттами, затем энергодефицитный южный берег. Балтики подсадили на свои кабели еврососеди. Параллельно росли у них и цены на электричество.

Мы это все видели и тоже готовили - Калининград. Сначала к чемпионату мира по футболу, потом к отключению прибалтов. За это время в нашем самом западном регионе были построены дополнительно четыре мощные ТЭЦ - Маяковская, Талаховская, Прегольская и Приморская - и анклав превратился в энергоостров. где по-прежнему киловатт стоит пять-шесть рублей, как и в остальной России, в среднем. А у отключившихся соседей — то девять, то десять, то 14 - как сейчас. Все зависит от солнца и ветра.

Эстонцев на всякий случай предупредили запастись необходимым на трое суток, в случае возможных отключений электричества.

Конечно, отключившихся политиков это не коснется, они так не могут остановится радоваться утроению стоимости энергии, что помимо демонстрационного звонка в никуда устроили еще и демонстративное отключение световых тумб, взявшись голыми руками за как бы провода. Всюду символы.

-7° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
90.31
-0.72 94.89
-0.03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:56
Собянин: уникальные витражи воссоздали в павильоне «Химия» на ВДНХ
15:40
«Гудбай, Раша! Гудбай, Ленин!» — Прибалтика разорвала энергетические связи с Россией и Белоруссией
15:21
«Сволочь такая»: как Юра Борисов обидел Юлию Снигирь
15:03
«Ну и что, что невиновен?» — мать Александра Винника о его задержании в Греции
14:45
Более 230 боевиков и два танка ВСУ: успехи ВС России в Курской области за сутки
14:29
США разослали странам Европы опросник о гарантиях безопасности Украины

Сейчас читают

Вопреки запрету: пленный боевик ВСУ признался, что слушал русскую музыку
«Это было весело»: актер Станислав Бондаренко о своем самом ярком путешествии
Таращит глаза и дергает головой: Зеленский появился в неадекватном состоянии в Мюнхене
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год