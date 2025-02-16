«Тут вас не обманут»: россиянам рассказали о самой полезной соли

Не стоит забывать, что ее чрезмерное употребление приводит к проблемам со здоровьем.

Сегодня на прилавках магазинов можно встретить различные виды соли — морская, поваренная, экстра, черная, гималайская, йодированная. Однако полезной является лишь один из вариантов. Об этом рассказала доктор медицинских наук, врач-диетолог Марият Мухина в интервью радио Sputnik.

«Сейчас полезная — это обычная соль, плюс для средней полосы России йодированная. Она полностью дает суточную дозу йода. Тут вас не обманут, вы ничего не переплатите и не отравитесь микропластиком», — сказала она.

При этом Мухина объяснила, что виды соли почти не отличаются по пищевой ценности и наличию микроэлементов. Однако покупатели сталкиваются с фальсификацией продукции. Часто это происходит с черной солью. А гималайскую производители могут подкрашивать. В результате покупатели переплачивают за состав соли, в котором нет соответствующих микроэлементов.

Следует помнить, что чрезмерное употребление соли может привести к серьезным проблемам со здоровьем. В частности, проблемы могут появиться с почками, суставами и сосудами.

Вместе с тем врач-диетолог напомнила о проблеме нанопластика, который в том числе есть и в морской соли. Дело в том, что частички пластика разлагаются в океане. Во время выпаривания они попадают в соль и уже не выводятся. В результате люди съедают их. При этом нанопластик из организма не выводится.

До этого главный диетолог Москвы, доктор медицинских наук Антонина Стародубова рассказала об эффективном способе помочь сердечно-сосудистой системе. Речь идет о комбинированной DASH-диете. Ее суть заключается в меньшем употреблении соли и включении больших объемов овощей и молочной продукции с пониженной жирностью.

В этой диете меньше общего и насыщенного жиров и холестерина, а также выше содержание белка и пищевых волокон. К тому же она подразумевает более разнообразный микроэлементный состав рациона — больше источников калия, кальция, магния.

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