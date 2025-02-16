«Конструктивный»: в Кремле оценили телефонный разговор Путина и Трампа

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Евгения Романова
Евгения Романова 42 0

Песков: разговор Путина и Трампа был доброжелательным с обеих сторон

«Конструктивный»: в Кремле оценили разговор Путина и Трампа по телефону

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

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Киевский режим бесится из-за такого доброго тона беседы глав России и США.

Беседа президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа была рабочей, конструктивной и доброжелательной с обеих сторон. Такое заявление в беседе с журналистами сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Конструктивный, рабочий, доброжелательный», — сказал он журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Как отметил Песков, глава государства обычно ведет переговоры с иностранными лидерами в одиночестве. При необходимости Путин приглашает помощников, чьи компетенции посчитает полезными. Часто сотрудники администрации президента РФ читают запись телефонных разговоров после завершения беседы.

Переговоры Путина и Трампа

В среду, 12 февраля, состоялся телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. В ходе беседы лидеры обсудили вопросы, связанные с урегулированием конфликта на Украине, обменом граждан и развитием сотрудничества между двумя странами. Темами для обсуждения также стали ситуация на Ближнем Востоке и иранская ядерная проблема. Подробнее о том, о чем говорили Путин и Трамп — в материале 5-tv.ru.

После разговора с Путиным Трамп также созвонился и с президентом* Украины Владимиром Зеленским. Они обсудили множество тем, связанных с украинским конфликтом, а также затронули важные вопросы безопасности, экономического взаимодействия и будущих договоренностей. Лидеры договорились продолжить диалог и организовать новые встречи для дальнейшего укрепления отношений.

Американский лидер подчеркнул, что конфликт на Украине пора завершать.

Когда будет встреча Путина и Трампа

Мировая общественность ждет этого знакового события — встречи лидеров России и США. Это знаковое событие приведет к серьезным изменениям в мире, в том числе оно может положить конец конфликту на Украине.

Встреча Путина и Трампа может пройти в Саудовской Аравии в конце февраля. По предварительным данным, переговоры проведет советник по национальной безопасности арабского государства Мусаед Аль-Айбан. Российская сторона официально не подтверждала этого сообщения. При этом Украину не пригласили на переговоры в Саудовской Аравии.

Ранее 5-tv.ru писал, что Зеленский расстроился из-за вежливого характера диалога России и США.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

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