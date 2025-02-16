Собянин: уникальные витражи воссоздали в павильоне «Химия» на ВДНХ

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 9 0

После завершения работ здесь откроется торгово-выставочный центр Республики Абхазии.

Собянин: уникальные витражи воссоздали в павильоне «Химия» на ВДНХ

Фото: mos.ru

Завершается реставрация павильона «Химия» на ВДНХ. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.

«Три уникальных стеклянных витража, которые были полностью утрачены, воссоздали по архивным фотографиям и кадрам документального фильма», — рассказал он.

На центральном витраже изображена отважная партизанка Марите (Мария) Мельникайте. Справа — генерал армии Иван Черняховский. В Великую Отечественную войну войска под его командованием участвовали в Курской битве, Киевской, Белорусской, Вильнюсской и других операциях. На витраже с левой стороны — Винцас Мицкявичюс-Капсукас, публицист, литературный критик и политический деятель.

Ранее во время реставрации воссоздали утраченную скульптуру «Колхозник и колхозница с гербом Литовской ССР». Монумент украшал здание павильона с 1954 по 1964 год.

После завершения работ в павильоне № 6 откроется торгово-выставочный центр Республики Абхазии. В нем разместятся экспозиции, посвященные истории, культуре и достижениям страны, а также кафе национальной кухни.

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