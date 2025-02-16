«Не все золото»: десятки жертв обрушения рудника в Мали не были шахтерами

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Стефания Чашина
Стефания Чашина 150 0

Во время обрушения рудника на Мали женщины искали оставленное шахтерами золото

«Не все золото»: жертвы рудника в Мали не были шахтерами

Фото: www.globallookpress.com/Myo Kyaw Soe

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По последним данным, известно о 43 погибших в результате инцидента в западноафриканском государстве.

Большая часть умерших при трагедии, произошедшей в регионе Кайес в субботу 15 февраля, — женщины. Соответствующее заявление сделало агентство Reuters со ссылкой на источники.

Специалисты выяснили, что они спустились в открытые карьеры, заброшенные промышленными шахтерами, которые трудились прежде на китайскую компанию. Нелегальные добытчики надеялись найти драгоценный металл, чтобы спастись от нищеты. К сожалению, порода вокруг них внезапно обрушилась.

«Некоторые из пострадавших упали в воду. Среди них была женщина с ребенком на спине», — сообщали после случившегося.

Наибольший вопрос вызывает число жертв. Источник в местной полиции насчитывает 48 извлеченных тел, а глава отраслевого профсоюза докладывает агентству о 43 погибших.

Расследование продолжается. Представитель министерства горнодобывающей промышленности подтвердил, что инцидент произошел между городами Кениба и Дабия, но не дал дальнейших комментариев, обосновывая отказ неготовностью отчета от команд министерства, работающего на месте происшествия.

Это уже второе смертоносное обрушение шахты в Мали за последние три недели. В конце января, по информации BBC, 40 человек погибло на руднике в юго-западном малийском городе Куликоро. Подобные случаи не являются необычными для одной из самых бедных стран в мире. Большинство несчастных случаев происходит из-за нерегулируемых методов, к которым прибегают непрофессиональные золотодобытчики.

Ранее 5-tv.ru сообщал о факте обрушения рудника на Мали.

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