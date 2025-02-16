На Западе заявили о большом количестве ракет Javelin у России из-за действий ВСУ

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 39 0

Telegraph: у российских военных из-за ВСУ больше Javelin, чем у Британии

На Западе заявили о большом количестве ракет Javelin у России из-за действий ВСУ

Фото: Lance Cpl. Jaylen Davis/ТАСС

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Брошенное украинскими боевиками натовское оружие массово пополнило коллекцию трофеев российских военных.

Армия России располагает большим количеством противотанковых ракетных комплексов Javelin, чем армия Великобритании. Об этом пишет Telegraph.

Источник газеты в британских вооруженных силах сообщил, что украинские войска неоднократно оставляли на поле боя пусковые установки Javelin, которые можно использовать повторно.

В итоге брошенное натовское оружие оказывалось трофеем российских военных, говорится в статье. Также приводится стоимость одного пускового модуля Javelin — более 100 тысяч долларов.

Известно, что очередная партия систем Javelin была в пакете военной помощи, выделенной Украине предыдущей администрацией США в конце прошлого года.

Ранее в феврале сообщалось, что российские военные пополнили коллекцию трофейной техники редким экземпляром — бронетранспортером Mastiff, поставленным Великобританией для украинских боевиков.

Западная техника не выдержала нескольких точных попаданий кумулятивных боеприпасов. Отсек для десанта в БТР выгорел полностью.

Чтобы вывезти трофей с передовой, группе эвакуации потребовалось около пяти часов. Броневик с дополнительной защитой весит более 20 тонн. Буксировать его пришлось при помощи танка. Mastiff займет место на одной из выставок трофейной техники.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как российский дрон «Князь Вандал» уничтожил технику НАТО на 300 миллионов долларов.

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