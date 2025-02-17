Год со дня освобождения: как сейчас выглядит Авдеевка

Город постепенно возвращается к мирной жизни, на улицах идет активное строительство.

Ровно год назад, 17 февраля, была освобождена Авдеевка в Донецкой народной республике (ДНР). Как изменился за это время город, рассказал корреспондент «Известий» Евгений Быковский.

Так, на въезде в Авдеевку можно увидеть мемориал в память о погибших во время штурма. На плитах — все подразделения, которые принимали участие во время штурма населенного пункта.

Бои за город были тяжелыми, а украинские боевики при отступлении организовали плотное минирование. За это время наши саперы провели большую работу по разминированию территории. Сегодня город постепенно возвращается к мирной жизни, на улицах идет активное строительство.

«Мы находимся в одном из дворов, который восстанавливала Челябинская область, в ближайшие дни жители города получат ключи от квартир и смогут туда заселиться. Продолжается восстановление и других домов», — рассказал корреспондент «Известий».

По информации подрядчиков, сейчас в Авдеевке восстанавливается около десяти домов. В ближайшее время все они будут сданы, и люди будут жить в тепле и с доступом к воде.

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Освобождение Авдеевки

Авдеевка с 2014 года была одним из самых укрепленных форпостов украинских формирований. Отсюда ВСУ обстреливали жилые кварталы Донецка. О его полном освобождении сообщил 17 февраля 2024 года возглавлявший еще на тот момент Минобороны России Сергей Шойгу.

Президент страны Владимир Путин заслушал первые доклады об успехах ВС РФ на авдеевском направлении в четыре часа утра того же дня.

При наступлении ВС РФ украинские боевики пустились в бегство из Авдеевки еще за сутки до соответствующего приказа главкома ВСУ Александра Сырского. Националисты бросили на полях сражений военную технику и боеприпасы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские бойцы в ходе разминирования Авдеевки обнаружили захоронения мирных жителей со следами пыток.