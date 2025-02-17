Гарантия доброго утра: в какой позе исчезает храп и повышается качество сна

Особенные условия для отдыха требуются беременным женщинам и людям с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью.

Спать спокойно и просыпаться с хорошим самочувствием и настроением, без боли в шее и спине может помочь привычка отдыхать в определенной позе. Она также способна избавить человека от досаждающего храпа. По результатам эксперимента, проведенного учеными из разных вузов Пекина, из всех вариантов лучше всего выбирать сон на правом боку — и ночью в доме будет тихо, а утром радостно.

В исследовании китайских экспертов приняли участие шесть женщин и пять мужчин, их средний возраст составил 24 года. С помощью специальной системы мониторинга положения тела ученые подсчитывали частоту переворотов и отслеживали мозговую активность (и, соответственно, качество сна) в каждом положении тела. Подопытные провели 15 ночей с датчиками, по итогам стало ясно, что именно на правом боку они спали спокойнее, не храпели и реже ворочались.

Однако есть и исключения. Не каждому полезно привыкать к такому положению для отдыха. Так, беременным женщинам и людям с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ) лучше ложиться на левый бок. В этой позе давление на желудок и другие внутренние органы минимально, а значит, нет факторов усугубления патологии.

Как рассказала порталу «Доктор Питер» врач-оториноларинголог и сомнолог Анастасия Шабалина, в любом случае худшим вариантом является сон на животе.

Эксперт отметила, что в этом положении страдает позвоночник, а за ним под ударом оказывается и шейный отдел, так как лежа на животе, человек вынужден поворачивать голову набок. В числе самых распространенных последствий также головные боли, боли в руках и плечах, заломы, преждевременные морщины и другие проблемы с кожей.

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