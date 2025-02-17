Тело — воздушный шарик: обнаружена скрытая причина выпирающего живота

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 39 0

Тренер Гуфранова: неправильно дыхание может привести к выпирающему животу

Тело — воздушный шарик: обнаружена скрытая причина выпирающего живота

Фото: www.globallookpress.com/Michaela Begsteiger

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Изменения в осанке — неприятная и тяжело поддающаяся коррекции проблема.

Человеческое тело часто находится в неправильном положении, из-за чего деформируются мышцы и нарушаются внутренние процессы в организме. Подробнее об этой проблеме в беседе с Газета.ру рассказала соосновательница международной сети студий балета и растяжки Ксения Гуфранова.

По ее словам, боли в шее и спине, между лопатками и в пояснице являются симптомами нехватки двигательной активности и нарушения дыхания. В результате может появиться выпирающий живот.

«При правильном дыхании тело человека похоже на воздушный шарик. При вдохе грудная клетка и живот одновременно „надуваются“, а на выдохе уменьшаются, будто сдуваются», — пояснила специалист.

Так, давление внутри брюшной полости начнет распределяться равномерно. При этом важно понимать, что положение тела входит в привычку и может влиять на дыхательный процесс. Организм адаптируется при долгом сидении, что негативно сказывается в дальнейшем.

Гуфранова отметила, что изменения в осанке не заставят себя долго ждать. Сутулость проявится в смещенных вперед голове и плечах, подкручиваемом тазе, если человек продолжит сидеть на копчике вместо ягодиц.

При искривлении позвоночника нижние ребра упираются в живот, поэтому процесс их движения на расширение усложняется. Диафрагма, будучи зажатой, сдавливает органы в полости, и те смещаются вперед. В результате мышцы живота ослабевают.

«Обратите внимание, как проходит вдох и выдох в скрюченном положении, когда мы часами сидим у экрана компьютера», — заметила специалист.

Прогиб в поясничной зоне, сведенные лопатки и постоянное сдавливание в спине — еще один пример нарушения осанки.

«Любая из этих вариаций приводит к одному — внутренние мышцы организма работают неправильно, они не могут равномерно распределить нагрузку. В итоге, из-за совокупности факторов, возникает гипотонус или ослабление мышц живота — тот самый выпирающий живот», — подытожила тренер.

С проявившимся недугом бороться непросто, поскольку даже после множества упражнений живот редко быстро уходит. Тогда как гипотонус его мышц в связке с неправильным дыханием, почти не поддается стандартным скручиваниям на пресс.

Собеседница рекомендовала начинать восстановление организма с проработки осанки и объемного дыхания.

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