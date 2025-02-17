«В очередной раз»: Лавров заявил об агрессии ЕС в отношении РФ на Мюнхенской конференции
Лавров: выступления лидеров стран ЕС на Мюнхенской конференции были агрессивными
Фото, видео: Артем Геодакян/ТАСС; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Европейские политики на редкость враждебные мнения высказывали на международной встрече.
Выступления лидеров стран Евросоюза на Мюнхенской конференции по безопасности были агрессивными, особенно в отношении России. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе переговоров с сербским коллегой Марко Джуричем.
«Мы в этом убедились в очередной раз. Недавно на Мюнхенской конференции, где выступления европейских лидеров были на редкость агрессивными. Прежде всего в отношении моей страны», — сказал он.
Как подчеркнул российский министр, несмотря на их агрессию, были и другие мнения, причем более реалистичные. Они, по словам Лаврова, опираются на кардинально меняющийся расклад в мире.
Мюнхенская конференция по безопасности проходила в Германии с 14 по 16 февраля. Россия не участвует в мероприятии с 2022 года.
Прежде президент Финляндии Александр Стубб призвал европейских лидеров прислушаться к США, потому что Мюнхенская конференция по безопасности, по его мнению, стала дипломатической какофонией. При этом официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала представителям западных держав взять в руки карту, чтобы разобраться в текущей ситуации. Дипломат подчеркнула: без РФ никакой Европы нет.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что вице-президент США Джей Ди Вэнс разгромил политиков ЕС. Прошедшая в Германии традиционная конференция по безопасности показала пропасть между Вашингтоном и остальными западными столицами.
Читайте также
79%
-0.72 94.89
-0.03
Нашли ошибку?