Собянин: 10 объектов культурного наследия приведут в порядок в усадьбе Валуево

В Москве уделяют особое внимание сохранению культурного наследия. Так, завершился очередной этап комплексной реставрации усадьбы Валуево — в водонапорной башне XIX века провели противоаварийные работы. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.

«Специалисты сделали все, чтобы башня не разрушилась. Теперь ее будут реставрировать. В усадьбе также идут работы по сохранению главных ворот со скульптурами. Всего на территории усадьбы приведем в порядок 10 объектов культурного наследия», — написал мэр Москвы.

По большинству из этих объектов продолжается проектирование. Кроме того, привели в порядок и фасады доходного дома П. В. Лоськова, одного из главных украшений Мансуровского переулка.

«Специалисты расчистили штукатурку, привели в порядок кирпичную кладку и отделку первого этажа. Отреставрировали декоративные элементы, крыльцо и эркер, установили архитектурную подсветку», — подчеркнул Сергей Собянин.

Трехэтажное здание построили в 1906 году в стиле северного модерна — довольно редком для Москвы. Оно стилизовано под небольшой средневековый замок.