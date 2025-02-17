Западные «друзья» Незалежной уже выстроились в очередь, чтобы урвать свой кусок.

Президент США Дональд Трамп, потребовавший от Киева редкоземельных металлов на 500 миллиардов долларов, показал всему западному миру, что пришла пора спасать свои активы на Украине. Об этом пишет EADaily.

В публикации отмечается, что едва Трамп озвучил свое требование, как тут же, менее чем через сутки, начала выстраиваться очередь из стран «цивилизованного мира», желающих приступить к дележу Украины.

Первой в этой очереди стоит «гиена Европы» Польша. Ее министр обороны Владислав Косиняк-Камыш уже заявил, что Варшава слишком много потратила на помощь Киеву, и теперь наступила очередь Украины «быть благодарной». Тут же появились данные соцопроса, согласно которому 91% поляков уверены, что Киев просто обязан вернуть все долги за полученную помощь.

Вслед за поляками пристроились венгры, которые давно считают, что пора пересматривать границы. Депутат от Венгрии Жужанна Борвендег во время выступления в Европарламенте заявила, что западная часть Украины принадлежала Венгерскому Королевству тысячу лет, пока в 1920 году ее не лишили суверенитета и не отобрали. Сегодня же, чтобы установить прочный мир, нужно включить в повестку дня вопросы корректировки границ, считает Борвендег.

Автор статьи полагает, что Польша будет претендовать на Галицию и Волынь, а также современные области Украины — Луцкую, Львовскую, Ровенскую, Тернопольскую и Ивано-Франковскую.

В свою очередь Венгрия вернула бы себе Закарпатье — современную область Украины с центром в Ужгороде. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее уже заявил о некоем «буферном образовании» между его страной и Россией.

Наконец, Румыния хотела бы получить обратно Бессарабию и Черновцы вместе с соответствующими областями Украины.

Однако реализовывать свои мечты эти страны будут после того, как основные переговорщики — Россия и США — ознакомят их с принятыми решениями. Что касается самой Украины, то ее мнение уже никого не интересует. Весьма вероятно, что основные фигуры уже приняли решение о ее ликвидации как государства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент* Украины Владимир Зеленский не будет присутствовать на встрече по урегулированию конфликта с Россией в Саудовской Аравии.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.