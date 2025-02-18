Глава МИД Венгрии приветствовал переговоры между Россией и США

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 23 0

Сийярто: Венгрия приветствует диалог РФ и США по разрешению украинского конфликта

Глава МИД Венгрии приветствовал переговоры между Россией и США

Фото: www.globallookpress.com/Maksim Konstantinov

Он подчеркнул, что участие лидеров ЕС в этом процессе нецелесообразно, так как они поддерживают не мирные инициативы, а продолжение боевых действий.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто приветствовал начало переговоров между делегациями США и РФ в Эр-Рияде. Об этом он сообщил в личном блоге в социальной сети.

«Мы, миролюбивые венгры, ждали этого три года! Американо-российские переговоры о мире на Украине начнутся завтра в Эр-Рияде под руководством коллег, министров иностранных дел», — написал министр.

В то же время Сийярто поприветствовал решение не приглашать на встречу представителей ЕС.

«Провоенные европейцы кричат, что им не позволили сидеть за столом… но зачем? Переговоры идут о мире, они не подают руку тем, кто поддерживает войну!» — заключил министр.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российская делегация прибыла в Эр-Рияд на переговоры с представителями американской администрации.

По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, главной задачей делегаций на переговорах станет запуск реальной нормализации отношений России и США. Он также исключил участие во встрече в саудовской столице представителей Украины.

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