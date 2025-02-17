Российская делегация прибыла в Эр-Рияд на переговоры с США

Российская делегация прибыла в Эр-Рияд на переговоры с представителями американской администрации.

По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, главной задачей делегаций на переговорах станет запуск реальной нормализации отношений России и США. Он также исключил участие во встрече в саудовской столице представителей Украины.

«Мы приехали, чтобы вести переговоры с американскими коллегами. Никаких трехсторонних переговоров в Эр-Рияде не может быть», — подчеркнул Ушаков в эфире федерального телеканала.

Он добавил, что российская делегация приехала на переговоры в Эр-Рияде с серьезным подходом.

Известно, что по поручению президента РФ Владимира Путина в Эр-Рияд для встречи с американской делегацией прибыли его помощник Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров.

Встреча будет посвящена теме восстановления двусторонних отношений РФ и США, а также подготовке возможных переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Также, по словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, Россия готова обсуждать ситуацию на Ближнем Востоке.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Белого дома Дональд Трамп анонсировал скорейшую встречу с президентом России Владимиром Путиным, которая также может пройти в Эр-Рияде.