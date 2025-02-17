Российская делегация прибыла в Эр-Рияд на переговоры с США

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 267 0

С представителями американской администрации встретятся помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров.

Фото, видео: Telegram/Официальный новостной канал МИД России/MID_Russia; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Российская делегация прибыла в Эр-Рияд на переговоры с представителями американской администрации.

По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, главной задачей делегаций на переговорах станет запуск реальной нормализации отношений России и США. Он также исключил участие во встрече в саудовской столице представителей Украины.

«Мы приехали, чтобы вести переговоры с американскими коллегами. Никаких трехсторонних переговоров в Эр-Рияде не может быть», — подчеркнул Ушаков в эфире федерального телеканала.

Он добавил, что российская делегация приехала на переговоры в Эр-Рияде с серьезным подходом.

Известно, что по поручению президента РФ Владимира Путина в Эр-Рияд для встречи с американской делегацией прибыли его помощник Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров.

Встреча будет посвящена теме восстановления двусторонних отношений РФ и США, а также подготовке возможных переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Также, по словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, Россия готова обсуждать ситуацию на Ближнем Востоке.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Белого дома Дональд Трамп анонсировал скорейшую встречу с президентом России Владимиром Путиным, которая также может пройти в Эр-Рияде.

-7° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
91.43
1.12 95.80
0.91
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:42
Переработки как норма: сколько на самом деле зарабатывают таксисты в Москве
22:29
Российская делегация прибыла в Эр-Рияд на переговоры с США
22:10
Ушаков заявил о серьезном подходе российской делегации к переговорам в Эр-Рияде
21:54
Тайвань ведет с США переговоры о закупке оружия на десять миллиардов долларов
21:37
Саудовский кронпринц провел переговоры с Рубио
21:22
«Жизнь закаляет»: Влад Лисовец прокомментировал новости о своем диагнозе

Сейчас читают

К разделу Украины Трамп пригласил всех «право имеющих»
Избавилась от мебели: в убийстве экс-мэра Самары вскрылись новые детали
Тайна Ледовитого океана: что произошло с легендарной Землей Санникова
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год