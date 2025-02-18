Россия будет развивать отношения с Ираном вне зависимости от переговоров с США

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Евгения Романова
Евгения Романова 49 0

Песков: переговоры России и США не повлияют на сотрудничество с Ираном

Россия будет развивать отношения с Ираном вне зависимости от переговоров с США

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

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Диалог Москвы и Вашингтона не связан с направлением партнерства с Тегераном.

Переговоры России и Соединенных Штатов не повлияют на сотрудничество с Ираном. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с агентством IRNA.

«Москва ценит добрые отношения и партнерство с Ираном и намерена всесторонне развивать эти отношения, в том числе помогая решать важнейшие вопросы, такие как ядерная программа. Процесс сотрудничества Москвы и Тегерана не связан с направлением российско-американских отношений», — сказал он.

Песков также отметил что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время телефонного разговора обсуждали иранскую ядерную программу. Данный вопрос необходимо решить дипломатическим путем с заинтересованными сторонами, подчеркнул официальный представитель Кремля.

К слову, Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан 17 января подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Он знаменует собой переход двусторонних отношений на новый уровень. Посол Ирана Казем Джалали подтвердил активное развитие военно-технического сотрудничества с РФ

Переговоры РФ и США в 2025 году

Во вторник, 18 февраля, состоятся переговоры России и США в Саудовской Аравии. Российскую сторону представят помощник президента РФ Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров. Встреча будет посвящена теме восстановления двусторонних отношений РФ и США, а также подготовке возможных переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Россия также готова обсудить и ситуацию на Ближнем Востоке.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев заявил о важности экономического сотрудничества США и России.

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