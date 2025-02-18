Выпьем за победу: выиграет ли Игорь Николаев суды по авторским правам
Адвокат Тонкий: суд защитит авторские права Игоря Николаева
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Знаменитость борется с коммерсантами, которые использует его товарный знак.
Народный артист России Игорь Николаев имеет все шансы выиграть суды по авторским правам. Об этом информационному агентству URA.RU рассказал адвокат Евгений Тонкий.
По словам юриста, в 2023 году музыкант зарегистрировал товарный знак на строчку из своей песни «Выпьем за любовь». В 2024 году Николаев на условиях исключительной лицензии передал право на использование этих слов обществу с ограниченной ответственностью «Диджитал Прождект».
Тонкий пояснил, что артист судится с коммерсантами, которые использовали знаменитую фразу на различной сувенирной продукции: футболках, кружках. Благодаря регистрации товарного знака суд с большой вероятностью примет сторону Николаева.
Неясным, по мнению юриста, остался только объем компенсации. Тонкий заметил, что часто суд снижает сумму, заявленную истцом.
«На это влияют такие обстоятельства, как: известность товарного знака, количество доказанных фактов незаконного использования товарного знака, продолжительность незаконного использования», — пояснил адвокат.
Игорь Николаев является автором слов и музыки песни «Выпьем за любовь». Композиция вышла в 1995 году.
Ранее 5-tv.ru писал о том, почему Игорь Николаев продал квартиру в Майами.
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