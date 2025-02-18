Быть счастливой или быть выбранной? Нормально ли первой знакомиться с мужчиной

Психолог рассказала, чем может обернуться вечное ожидание первого шага со стороны противоположного пола.

Мужчинам нравится, когда девушки сами проявляют инициативу. Более того, это выделить ее среди многих, поэтому не стоит бояться знакомиться первой. Об этом рассказала психолог и сексолог Ксения Макушкина для 5-tv.ru.

Многие девушки часто сталкиваются с такой проблемой: им понравился парень, например, где-нибудь в кафе. Она ему, кажется, тоже симпатична, но он в итоге он не решился сделать шаг и ушел.

В такие моменты дамы часто задаются вопросом: может стоило попробовать первой показать инициативу? После этого, как правило, они начинают накручивать себя тем, что могут показаться в глазах мужчины слишком доступной из-за такого поведения или же своими действиями и вовсе отпугнут потенциального возлюбленного.

Но стоит помнить, что сильный пол точно также боится получить отказ и даже больше. Психолог подчеркивает: очень опрометчиво считать, что мужчины смогут каким-то образом сами прочитать ваши мысли, если вы даже не показали минимального знака вашей симпатии, а сидите с «холодным» лицом и делаете вид, что вам никто не интересен.

«Все это от твоего страха и неуверенности. И в голове, естественно, сидит установка „Если он хочет, пусть сам проявляет инициативу. Он же мужчина“. Но что на самом деле? Мужчины очень боятся отказов, даже больше, чем женщины. Потому что раненое эго мужчины намного страшнее, чем раненое эго женщины. И даже самые уверенные из мужчин ждут минимального сигнала, можно к вам подойти или нет. И если идет холод, они даже не попытаются», — рассказала Макушкина.

Конечно, многие девушки будут волноваться даже посмотреть в глаза и улыбнуться, чтобы не показаться навязчивой. Однако такое поведение выйдет вам же боком.

«Правда в том, что мужчинам на самом деле не важен факт того, кто сделал первый шаг. Им даже нравится, когда девушка проявляет инициативу. Это что-то новенькое, это что-то оригинальное на фоне всех остальных. Мужчине на самом деле важно, какие эмоции он получает в обществе женщины. Как вы думаете, кто притягивает больше внимания? Женщина, которая уверенно и легко общается и вовлекает? Или та, которая сделала все правильно, сидит с каменным лицом и ждет от моря погоды?» — объясняет психолог.

Поэтому эксперт советует дамам не бояться делать первый шаг. Ведь если вы не выберете того, кто вам нравится, то вы будете выбирать лишь из тех, кто выбрал вас по какой-то причине. К сожалению, очень часто это могут быть совсем не те, кто вас интересует, даже если вы очень красивая и классная, отмечает Макушкина.

«Проявить инициативу мужчины могут по разным причинам. Возможно, у него давно не было интимных отношений, возможно, он действительно тебе ничего не может дать. В общем, ты будешь принимать внимание от тех, кто сам решил проявить его к тебе. Это как прийти в магазин и покупать не те продукты, которые тебе нравятся, которые ты любишь и хочешь, а которые сами почему-то с полки валятся в твою корзину», — говорит эксперт.

Другими словами, вы скорее всего просто потратите свое время, если будете ходить на свидания не с теми и выходить замуж не за тех.

«А потом мы удивляемся: почему у нас несчастные браки? Почему я несчастна? Почему я смотрю какой-нибудь романтический фильм, ностальгируя по той любви, которой у меня никогда не было? Рядом муж, который, в общем-то, изначально не всегда ей сильно нравился», — подчеркнула психолог.

Психолог рекомендует сделать выбор в пользу себя и своего счастья. Конечно, на этом пути вас могут ждать разочарования и отказы, но именно этот путь и приведет вас к счастливым отношениям. Это того стоит.

«Знаете, кто по-настоящему счастлив в отношениях, по статистике моих клиенток? Это женщины, уверенные в себе, которые четко понимают, что они хотят, которые не побоятся отказа мужчины, который скажет им „я не хочу знакомиться“. Такие давно уже замужем», — резюмировала психолог.

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