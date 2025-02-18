Рособрнадзор изменил законопроект о тестировании детей мигрантов

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Дети мигрантов для сдачи теста по русскому должны будут набрать 3 балла из 5

Мигранты без скидок: Рособрнадзор установил минимальные требования для сдачи теста

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Рамазани-Зубов

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Ранее ведомство опубликовало проект акта, устанавливающего баллы для сдачи.

Рособрнадзор вводит новую оценку для детей мигрантов, сдающих тест по русскому языку при поступлении в российские школы. Теперь вместо абстрактной «прохожденной» отметки появится оценка «удовлетворительно», которая будет означать успешное завершение экзамена. Об этом сообщил глава ведомства Анзор Музаев в интервью РИА Новости.

Идея введения такой оценки возникла после того, как Рособрнадзор опубликовал проект акта, в котором определялись минимальные баллы для успешной сдачи теста. Согласно документу, для того чтобы пройти экзамен, достаточно было набрать всего 30% от максимального количества. Однако вскоре проект был снят с портала — в ведомстве пояснили, что это произошло из-за технической ошибки.

Глава Рособрнадзора также подчеркнул, что нет никаких исключений для детей мигрантов по сравнению с российскими школьниками.

«У нас нет никаких двойных стандартов по отношению к российским школьникам или мигрантам. Нет поблажек ни тем, ни тем. Есть общие требования в соответствии с федеральными стандартами, с федеральными образовательными программами. И в этих образовательных программах прописан минимум, и если мигрант не знает этот минимум, то он не может быть зачислен», — отметил Музаев.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что предмет ОДНКР вернется в российские школы в 2026 году.

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