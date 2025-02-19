Тульская область подверглась атаке беспилотника ВСУ

В районе происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Тульскую область с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Как рассказал губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале, российские силы противовоздушной обороны (ПВО) подавили дрон.

«Сегодня ночью наш регион подвергся воздушной атаке БПЛА ВСУ. Штатными средствами Минобороны РФ на территории города Тулы подавлен БПЛА», ― сказано в заявлении главы региона.

По информации Миляева, в результате инцидента никто из местных жителей не пострадал. В районе происшествия продолжают работу сотрудники экстренных служб.

Прежде пресс-служба оборонного ведомства сообщала об ударе беспилотников в Брянской области и в Крыму. Средства ПВО обнаружили и ликвидировали 20 дронов в небе над Брянском и один — над полуостровом. Атака производилась в течение часа — с 21.30 до 22.30 по московскому времени.

Ранее 5-tv.ru писал, что в ночь на 17 февраля российские силы ПВО уничтожили 90 украинских беспилотников и ракету «Нептун-МД». Большая часть вражеского оружия была направлена на Краснодарский край.