Тульская область подверглась атаке беспилотника ВСУ

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 21 0

Губернатор Миляев сообщил о подавлении беспилотника над Тульской областью

Губернатор Миляев сообщил о подавлении беспилотника ВСУ над Тульской областью

Фото: © РИА Новости/Виктор Толочко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

В районе происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Тульскую область с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Как рассказал губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале, российские силы противовоздушной обороны (ПВО) подавили дрон.

«Сегодня ночью наш регион подвергся воздушной атаке БПЛА ВСУ. Штатными средствами Минобороны РФ на территории города Тулы подавлен БПЛА», ― сказано в заявлении главы региона.

По информации Миляева, в результате инцидента никто из местных жителей не пострадал. В районе происшествия продолжают работу сотрудники экстренных служб.

Прежде пресс-служба оборонного ведомства сообщала об ударе беспилотников в Брянской области и в Крыму. Средства ПВО обнаружили и ликвидировали 20 дронов в небе над Брянском и один — над полуостровом. Атака производилась в течение часа — с 21.30 до 22.30 по московскому времени.

Ранее 5-tv.ru писал, что в ночь на 17 февраля российские силы ПВО уничтожили 90 украинских беспилотников и ракету «Нептун-МД». Большая часть вражеского оружия была направлена на Краснодарский край.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
19 февр
Ремонт станции КТК после атаки ВСУ займет два месяца
19 февр
Сызранский нефтеперерабатывающий завод подвергся атаке БПЛА
18 февр
В небе над Брянской областью и Крымом за час уничтожен 21 украинский беспилотник
18 февр
Силы ПВО перехватили несколько БПЛА в одном из районов Воронежской области
18 февр
После атаки беспилотников ВСУ в двух районах Кубани поврежден 51 дом
17 февр
При атаке ВСУ на Каховку погибли два человека
17 февр
Силы ПВО уничтожили за ночь 90 украинских беспилотников и ракету «Нептун-МД»
17 февр
Женщина пострадала в результате массированной атаки дронов ВСУ на Краснодарский край
16 февр
На Кубани в результате атаки БПЛА пострадала 4-летняя девочка
16 февр
Три мирных жителя погибли из-за атаки беспилотника ВСУ в Белгородской области
-7° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
91.34
-0.09 95.67
-0.13
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:10
Обезвоживание и ожоги вместо лечения: чем опасны народные средства борьбы с ОРВИ
3:52
Тульская область подверглась атаке беспилотника ВСУ
3:34
Внес правки: сценарий «Красного шелка» переписали ради согласия Биковича на главную роль
3:15
Ремонт станции КТК после атаки ВСУ займет два месяца
3:04
Сызранский нефтеперерабатывающий завод подвергся атаке БПЛА
2:57
«Нужно работать по максимуму»: Владимир Путин провел совещание с правительством

Сейчас читают

Видеокамеры в Петербурге «научат» распознавать этническую принадлежность лиц
Быть счастливой или быть выбранной? Нормально ли первой знакомиться с мужчиной
«Конечно»: Вэнс заявил о готовности приехать в РФ для переговоров по Украине
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год