Тульская область подверглась атаке беспилотника ВСУ
Губернатор Миляев сообщил о подавлении беспилотника над Тульской областью
Фото: © РИА Новости/Виктор Толочко
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В районе происшествия работают сотрудники экстренных служб.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Тульскую область с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Как рассказал губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале, российские силы противовоздушной обороны (ПВО) подавили дрон.
«Сегодня ночью наш регион подвергся воздушной атаке БПЛА ВСУ. Штатными средствами Минобороны РФ на территории города Тулы подавлен БПЛА», ― сказано в заявлении главы региона.
По информации Миляева, в результате инцидента никто из местных жителей не пострадал. В районе происшествия продолжают работу сотрудники экстренных служб.
Прежде пресс-служба оборонного ведомства сообщала об ударе беспилотников в Брянской области и в Крыму. Средства ПВО обнаружили и ликвидировали 20 дронов в небе над Брянском и один — над полуостровом. Атака производилась в течение часа — с 21.30 до 22.30 по московскому времени.
Ранее 5-tv.ru писал, что в ночь на 17 февраля российские силы ПВО уничтожили 90 украинских беспилотников и ракету «Нептун-МД». Большая часть вражеского оружия была направлена на Краснодарский край.
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