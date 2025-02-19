Против экс-депутата Пономарева* возбуждено дело о насильственном захвате власти

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Айшат Татаева
Айшат Татаева Эксклюзив 55 0

По мнению следствия, он создал в Польше так называемые «правительство в изгнании», назвав его «Съезд народных депутатов».

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Кряжев; 5-tv.ru

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В девяти регионах России проходят обыски у соратников скрывающегося за границей экс-депутата Госдумы России Ильи Пономарева*. Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело по статье 278 УК РФ (насильственный захват власти). Обвинения по этой статье в России предъявлялись крайне редко. Как правило, они снимались еще до суда, а фигурантов дела приговаривали по другим статьям. Чего точно не будет в этот раз.

По мнению следствия, Пономарев создал в Польше так называемые «правительство в изгнании», назвав его «Съезд народных депутатов». В его состав вошли беглые оппозиционеры. При поддержке украинского правительства эти «народные избранники» приняли новую конституцию, а также ряд других законов, которые вступят в силу после прихода Пономарева к власти.

В сентябре 2024 года Пономарев заочно осужден 2-м Западным военным судом Москвы на 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима за призывы к совершению террористических акций против сотрудников органов власти.

*признан иноагентом, внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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Против экс-депутата Пономарева* возбуждено дело о насильственном захвате власти

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