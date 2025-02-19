«Я таю, когда вижу этого человека»: юный Могильников о своей второй половинке

В конце 2024 года он расстался с Анной Пересильд. Воссоединилась ли пара?

Актер Ярослав Могильников рассказал, что в его жизни есть человек, при виде которого он тает. На вопросы корреспондента 5-tv.ru он ответил на премьере фильма «Красный шелк», который прошел в столичном кинотеатре «Октябрь».

«Так скажем: есть кто-то, кто на меня сильно влияет в плане чувств. И я становлюсь такой… очень таю, когда вижу этого человека», — поделился 17-летний актер.

Он также рассказал историю о том, как однажды шпионил за девочкой, которая ему нравилась. Это было во время отдыха в лагере. Когда Могильников все-таки признался в своих чувствах, то девочка сказала, что раскрыла его шпионскую игру и отшила.

«Она сказала, что она меня спалила. Так что плохой из меня шпион. Я после этого случая ни разу ни за кем не шпионил», — добавил артист.

Как признался Могильников, он любит устраивать своим вторым половинкам сюрпризы. Мама называет его романтиком. Например, актер часто встречал своих возлюбленных с самолета или поезда, не говоря им об этом. Также юноша украшал комнату девушки.

В конце декабря 2024 года 15-летняя актриса Анна Пересильд заявила о расставании со своим молодым человеком Ярославом Могильниковым. Однако уже в январе фанаты заподозрили пару в воссоединении.

Главная кинопремьера 2025 года

Фильм режиссера Андрея Волгина «Красный шелк» выйдет в широкий кинопрокат 20 февраля 2025 года. Помимо Милоша Биковича в ней сыграли Глеб Калюжный, Чжэн Ханьи, Елена Подкаминская, Гоша Куценко, Ярослав Могильников, Ирина Алферова, Жаргал Бадмацыренов и другие.

Действие фильма происходит в 1927 году в транссибирском экспрессе. В поезде через всю страну везут секретные документы, которые определят будущее СССР и Китая. Пассажиры в этом составе тоже непростые — это разведчики, спецагенты, красноармейцы и жестокие головорезы… Готовые на все ради важнейших документов.

Ранее 5-tv.ru писал, что актриса Елена Подкаминская назвала коллегу Милоша Биковича основным партнером. Они сыграли главные роли в новом боевике «Красный шелк».