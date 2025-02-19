«Каждый месяц плачу»: лидер группы «Би-2» заявил о покупке техники для ВСУ

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 43 0

Лева* из группы «Би-2» заявил о трате более 100 тыс долларов на нужды ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Иноагент отправил киевскому режиму суммарно более ста тысяч долларов.

Солист группы «Би-2» Лева (настоящее имя — Егор Бортник*) отправил Вооруженным силам Украины (ВСУ) суммарно более ста тысяч долларов. Артист признался в этом в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом.

Блогеры позвонили лидеру группы от имени уехавшего журналиста-иноагента. В процессе разговора покинувший Россию артист признался, что на регулярной основе помогает ВСУ.

«Я купил две скорые помощи, один автобус большой. И вообще просто практически каждый месяц я плачу пять тысяч евро. У нас есть фонд, с которым я работаю», — сказал он.

Бортник признался, что в общей сложности отправил киевскому режиму более 100 тысяч евро, подчеркнув, что сам живет «не на широкую ногу». Он добавил, что будь у него больше денег — приобрел бы партию HIMARS для украинских боевиков.

Артист также в очередной раз обрушился с критикой на Россию и сказал, что не вернется в РФ ближайшие лет десять.

Егор Бортник был внесен в реестр иноагентов в мае 2023 года. Рокер высказывался против спецоперации по защите Донбасса, критиковал Россию, ее граждан и органы государственной власти.

В частности, артист обругал россиян в ответ на поздравление с Днем Победы 9 мая. Музыкант заявил, что победу одержали «союзнические войска» и празднуют это 8 мая. Когда его попросили не предавать своих предков, Бортник назвал поклонников «животными» и «убийцами».

* — признан иноагентом в России.

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